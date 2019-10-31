李曉佳：中國特色區塊鏈 去中心化變強中心化

這一波區塊鏈熱潮，看似如過去自貿區、雄安新區、科創等純粹成為金融炒作概念，但其實中國在區塊鏈技術上已經進入可操作階段。剛過去周日（27日），中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，經過5、6年研究，人行技術已成熟，有可能成為全球率先推出虛擬貨幣的央行。

市場分析認為，法定虛擬貨幣是中國用來制衡facebook的Libra，以免美元走強的手段；同時利用區塊鏈的保密性，以虛擬貨幣進行一帶一路國家，甚至與伊朗、朝鮮交易，去迴避美國制裁及強化人民幣地位。

不過虛擬貨幣只是區塊鏈的一部分，中國發展區塊鏈技術，背後目的豈止虛擬貨幣？

先複習何謂區塊鏈。區塊鏈可廣泛應用於智能合約、證券交易、電子商務、物聯網、社交通訊、身份驗證等，無遠弗屆；其本質是一個去中心化的資料庫，即是不依賴第三方管理，沒有中心控制，信息從一個區塊跳到另一區塊，每個區塊各有存儲和核算功能，如果意圖修改區塊密碼，便不可能獲取完整正確的信息，具高安全性。

以例子說明，區塊鏈就好像一個沒有「大台」主導的跨18區人鏈活動，區塊就是一個個蒙着面，手牽手的人，第三者無法辨識；信息由人鏈一端傳送到另一端，如途中有第三者欲強行扯開面罩，或企圖竄改人鏈信息，整條人鏈都會收到警示。

《密碼法》要求採用「國家標準」

按道理，區塊鏈去中心化不利於政府監管，但日前全國人大通過，明年正式實行的《密碼法》，揭示中國欲發展的區塊鏈反而是加強中心化，因《密碼法》其中一個要點，是杜絕不同區塊鏈各自為政的問題，鼓勵在內地營運的區塊鏈系統使用「國家標準」，以官媒新華社的話，就是旨在規範區塊鏈應用和管理，即是中國特色的區塊鏈將會是一個由國家監管，外人無法干涉的區塊鏈，不單本質已變，且區塊鏈內所有資訊，例如資金流向、個人私隱等等，只會盡收監管部門眼底，再無保密可言。

正如商務部CECBC區塊鏈專委會副主任吳桐所指，中國的區塊鏈：「不僅不會去中心化，還會通過信息集成化等渠道提高政府的宏觀調控能力。」這恐怕才是中國發展區塊鏈的深層次原因。

[李曉佳 財經澡堂]