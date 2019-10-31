梁志麟：通脹無起色 歐元短線回

央行偏鴿 澳元料區間波動

歐洲貨幣方面，歐盟同意延長脫歐限期下，似乎政局將繼續膠着狀態；料英鎊先行回落至1.27，但始終硬脫歐風險已降，估計急跌可能性不大。歐元區今日公布第三季通脹初值，市場預期由1.2%跌至1.1%，預期低通脹的情况將持續一段時間。技術上歐元受制於200天線後回落，在美元回穩下，料可下試1.1060。近日美元兌瑞郎反彈，但預期於1算附近有阻力。

澳洲今早公布9月份建築許可，市場預期按年下跌26%，似乎整體樓市未有明顯起色。市場觀望澳洲儲備銀行下周二公布議息結果，由於早前有媒體指當局將推出購買資產計劃，因此要留意當局會否透露相關言論。對於澳元後市，雖然央行偏鴿繼續利淡，但亞洲股市平穩下，料匯價先行於0.6750至0.6900上落。紐元短線同樣於0.6240至0.6440上落，要留意明日公布消費信心指數會否再跌。

美元兌日圓料受制250天線

加拿大今晚公布8月份GDP，市場預期按年增長由1.3%微升至1.4%，估計對貨幣政策的影響不大。除非紐油升穿每桶50至60美元橫行區，否則美元兌加元跌穿1.3的機會不大，短線於1.3020至1.3170上落。

日本央行今日公布議息結果，估計不會有任何驚喜。雖然投資氣氛改善支持美元兌日圓，但預期匯價將受制於250天線109.50水平。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]