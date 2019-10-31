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劉宇亮：匯控58元有支持 友邦炒72至80元區間

【明報專訊】周初共佔恒指比重約20%的兩大藍籌先後公布第三季度業績，其中匯控（0005）表現令市場失望，列帳基準稅前盈利按年下跌18.32%，比市場預期跌11.9%更差，並預告第四季及以後或出現重大撥備，包括商譽減值及重組開支。

匯控近兩月成交集中58元水平

公司不預期能達到前行政總裁范寧去年定下有形股本回報率（ROTE）在2020年超過11%的目標，故宣布放棄目標。今年首3季的經調整收入增長率與支出增長率差（JAWS）錄得+2.2%，但第三季JAWS因為支出增加和收入減少而錄得-2.43%；另外，今年10億美元股份回購已完成，年內不會再有回購計劃。匯控表示集團更把重點放在香港業務上，在近期社會運動中，匯控在香港第三季損失4億美元，因應香港經濟前景惡化，增加7億港元撥備。

股本回報目標無法達成、JAWS錄得負數、回購計劃比往年少，加上撥備增加，全部因素都足以令股價下跌。以8月後的成交金額集中於58元水平來看，相信在失守60元後匯控要回落至58元方有支持。

友邦（1299）方面，第三季新業務價值按固定匯率計按年錄得1%增長，大致符合市場預期，在業績公布後，股價於當日上升3.7%。市場看似滿意該份業績，筆者對此卻有保留。首先從大數看，半年業績時，中期新業務價值按固定匯率計增20%，到第三季時，只增1%。

當中香港業務第三季新業務價值錄超過10%的跌幅，在7月及8月整體訪港旅客人數分別跌6%及42%，令中國內地訪港客戶的新業務價值下降，踏入第四季，據港府公布，十一黃金周的內地旅客較去年同期大減55%，所以筆者預料內地訪港客戶人數下降將繼續影響在港的銷售。

內地開放保險市場 利友邦股價

要抵消此負面影響，要靠內地的銷售。中國是友邦第三季增長最快的市場，銀保監會放寬外資保險公司准入條件後，友邦獲批在天津及石家莊開設營銷服務部後在內地覆蓋地區增至7個。如內地繼續開放更多地區予外資保險公司插旗，將可成友邦股價的催化劑。

友邦股價2月起於72元築成穩固支持位，但無論在2月至6月中及8月至10月底均在80元均遇到阻力，故筆者建議投資者以72至80元區間操作，即在72元水平增持，接近80元水平可先行獲利。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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