快意佳士拿與法PSA尋求合併

【明報專訊】意大利與美國合資的快意佳士拿（Fiat Chrysler）與法國標緻（Peugeot）母公司PSA證實，正商討潛在的合併。倘若成功，新車廠每年銷售額將達460億美元，汽車交付量達870萬輛，成為全球第四大的汽車巨頭。去年德國福士（Volkswagen）以1080萬輛的銷量，與雷諾-日產-三菱聯盟並列首兩位，豐田則以1060萬輛排第三。福士上季稅前盈利急增43%，但下調全年交付量預期，認為環球汽車市場的收縮情况比預期嚴重。福士及標緻股價昨曾創52周高位，快意佳士拿股價最多升逾一成。
快意佳士拿稱，正進行商討，尋求成為其中一家在全球享有領先地位的車廠。隨着成本壓力增加及汽車市場增長放緩，多家大型車廠都研究重組業務，尤其是競爭激烈的歐洲業界，面對嚴格的廢氣排放規定，增加了經營困難。汽車業還要為電動車技術、自動駕駛技術等不斷尋求創新，促使車廠透過合作分擔研發開支。但若要實現合併，車廠仍要克服利益分配及政治壓力等困難。知情人士向《華爾街日報》稱，快意佳士拿和PSA正討論的合作可能性，包括兩家公司平等合併，合組新公司，由標緻行政總裁Carlos Tavares擔任新公司行政總裁，而快意佳士拿董事長John Elkann繼續擔任新公司董事長。消息稱，雙方仍會考慮其他選項或條款，且不能保證會達成任何協議。
知情人士：兩企或合組新公司
快意佳士拿早前擱置了向雷諾提出的合併邀約，主因是其未能贏得雷諾大股東法國政府，以及雷諾的聯盟夥伴日產的支持。由於快意佳士拿與標緻也是歐洲的主要車廠，任何合併計劃都可能面臨監管機構的挑戰。中國及法國股東對標緻的持股，也可能引起美國關注。美國外國投資委員會（CFIUS）一直密切注視與美國公司相關的交易。