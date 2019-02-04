快意佳士拿與法PSA尋求合併

快意佳士拿稱，正進行商討，尋求成為其中一家在全球享有領先地位的車廠。隨着成本壓力增加及汽車市場增長放緩，多家大型車廠都研究重組業務，尤其是競爭激烈的歐洲業界，面對嚴格的廢氣排放規定，增加了經營困難。汽車業還要為電動車技術、自動駕駛技術等不斷尋求創新，促使車廠透過合作分擔研發開支。但若要實現合併，車廠仍要克服利益分配及政治壓力等困難。知情人士向《華爾街日報》稱，快意佳士拿和PSA正討論的合作可能性，包括兩家公司平等合併，合組新公司，由標緻行政總裁Carlos Tavares擔任新公司行政總裁，而快意佳士拿董事長John Elkann繼續擔任新公司董事長。消息稱，雙方仍會考慮其他選項或條款，且不能保證會達成任何協議。

知情人士：兩企或合組新公司

快意佳士拿早前擱置了向雷諾提出的合併邀約，主因是其未能贏得雷諾大股東法國政府，以及雷諾的聯盟夥伴日產的支持。由於快意佳士拿與標緻也是歐洲的主要車廠，任何合併計劃都可能面臨監管機構的挑戰。中國及法國股東對標緻的持股，也可能引起美國關注。美國外國投資委員會（CFIUS）一直密切注視與美國公司相關的交易。

（綜合報道）

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