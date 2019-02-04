美第三季GDP增1.9% 較上季略放緩 勝分析師預期

面對貿易形勢的不確定性，加上市場憂慮製造業放緩，窒礙了美國私人企業的投資。第三季美國私人投資繼續收縮，下跌1.5％，但已較第二季6.3％的跌幅大為改善。

第三季私人投資續收縮 跌1.5％

美國製造商協會（NAM）首席經濟師夏皮羅（Michael Shapiro）稱，對製造商來說，最大的挑戰仍是尋找熟練工人和貿易不確定性，這使擴大業務營運變得困難。俄克拉荷馬州的油田設備製造商Oilfield Improvements總經理D'Anne McCumber稱，與今年第一季及第二季相比，經濟增長有所放緩，但並未有嚴重惡化，商界正持觀望態度。

小非農新職12.5萬 同勝預期

美國政府上季的開支折合成年率錄得2%的升幅。消費者開支則仍然為美國經濟增長提供動力。上季美國個人消費支出以2.9％的年率增長，儘管增幅較第二季的4.6%有所放緩。9月美國零售銷售額意外下跌，是2月以來的首次，反映美國消費者可能開始減少支出。上季數據顯示，美國消費者對汽車、家電等貴價貨的支出仍然強勁，但增幅有所放緩。這些開支的增幅，折合成年率在第三季增長7.6%，較次季的13％增幅顯著放緩。

凱投宏觀的美國高級經濟師亨特（Andrew Hunter）認為，美國未來可避免衰退，但最新的商業調查數據，預示第四季GDP將進一步放緩至只有約1％的增長。目前美國就業市場持續穩健。有「小非農」之稱的ADP私人市場職位在10月增加12.5萬個，較分析師預期的11萬個高。不過9月ADP私人市場職位增幅，由13.5萬個下修至9.3萬個。ADP職位數據，被視為非農數據的先行指標。分析師預期，周五公布的10月非農新增職位為8.5萬個，增幅有所放緩。失業率預計將由9月的3.5％，升至3.6％。

刺激措施奏效 法GDP按季升0.3%

受政府刺激措施推動，昨公布的法國第三季GDP按季增長0.3%，增幅與第二季持平，略勝分析師預期的0.2%。數據可能促使歐洲央行加強向德國施壓，要求德國政府仿效法國，加推刺激措施提振經濟。德國政府預計，德國經濟恐在第三季陷入技術性衰退。德國最大銀行德銀，因大規模重組及關鍵的債券交易業務收入大減，連續第二季錄得虧損，其第三季稅後虧損達8.32億歐元（約72.5億港元）。

（綜合報道）

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