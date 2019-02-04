SOHO中國傳售京滬8商廈 作價達624億 兩年內分批打包出售

明報記者 陳偉燊

受惠於醞釀大手出售手上物業的消息刺激，SOHO中國的股價昨日一度大升27.07%，創上市以來最大升幅，全日收報2.7元，升17.9%，成交4.38億元，總市值增至140.39億元。本報曾向該集團進一步查詢，至截稿前未獲回覆。

佔投資物業總值九成

綜合彭博引述消息指，SOHO中國擬洽售北京及上海8幢寫字樓，正洽售的首批項目價值達30億美元，潛在買家包括主權財富基金及私募股權基金，談判仍處於初期。正考慮出售的項目包括上海外灘SOHO及北京望京SOHO。據財新網及新浪報道稱，SOHO洽售首批物業已近最後階段，洽購方包括美國黑石及新加坡主權基金GIC，擬洽購的項目包括光華路SOHO、望京SOHO塔3及上海SOHO復興廣場。另5個意向在售的項目則包括上海古北SOHO、SOHO天山廣場、外灘SOHO、北京前門項目及麗澤SOHO。整體項目將分批打包出售，料兩年內完成交易。

翻查SOHO中國今年的中期財務報表顯示，該集團持有投資物業價值多達610.56億元人民幣（約678.52億港元）。若落實以80億美元出貨，幾佔其投資物業的總值約九成。

近3年頻賣產 套現逾97億

事實上，近年SOHO中國已頻頻賣產，單是2016年尾至今年9月近3年，其已出售上海SOHO世紀廣場、虹口SOHO項目、虹橋凌空SOHO、北京2583個地下停車位，套現97.53億元人民幣。

內地經濟增速放緩，大大影響商業房地產市道。此前，世邦魏理仕公布的最新數據顯示，內地17個城市的寫字樓平均空置率創2008年以來高位，單是上海及北京的寫字樓空置率便達19.5%及10.9%。北京寫字樓第三季更新增供應逾44.1萬平方米近十年新高。