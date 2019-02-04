經濟
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港股跌119點 績優股逆市揚

【明報專訊】昨為期指結算日，加上觀望美國聯儲局議息結果，恒指昨日反覆向下，收市報26,667點，跌119點，成交繼續低迷，只得752億元，較對上一日縮減4.4%，國指跌67點或0.64%，報10,479點。

中壽公布業績後最多升3.6%

個股方面，中壽（2628）公布第三季業績後股價逆市做好，最多升3.6%，收市報20.05元，升1.57%。交銀國際發報告指，中壽新業務價值略好過預期，料於明年提升保障型業務比例，改善業務結構，加上股息率吸引，維持「買入」評級，目標價28.5元不變。大和指出，中壽的新業務價值及代理人數量應是同業當中表現最好，加上公司已部署明年的業務發展計劃，微升其目標價至30元，較上日收市仍有49.6%的潛在升幅，維持「買入」評級。

比亞迪股份（1211）第三季純利按年大跌近九成至1.19億元人民幣，同時發盈警預料全年純利或按年倒退三至四成，股價收市報37.4元，跌5.5%。大和發報告指出，比亞迪季績受新能源汽車銷售下跌拖累，預計比亞迪的前景近期仍面對挑戰，但由於低基數及今年上半年前期銷售的影響減少，明年或會看到比亞迪的銷售復蘇。該行將比亞迪的評級由「買入」降至「持有」，目標價由57元減至41元。

駿隆：10月強積金人均賺2655元

另外，駿隆強積金綜合指數在10月升1.3%，意味10月強積金人均回報為2655元，指數年初至今升7.92%，期內強積金人均回報15,049元。主要成份指數中，股票基金指數升2.01%；混合資產基金指數升1.31%；固定收益基金指數升0.08%。

相關字詞﹕期指結算日 議息 國壽 駿隆強積金 新業務價值 第三季業績 比亞迪 聯儲局 恒指

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