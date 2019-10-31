消費弱 翠華I.T上半財年同蝕錢

翠華控股（1314）去年同期錄得溢利1447萬元。集團表示，現時財務狀況仍保持穩健，亦有充足的手頭現金應付其業務所需。翠華昨日收市報0.485元，無升跌。I.T截至8月底止上半年業績同樣盈轉虧，蝕7195.8萬元，每股基本虧損6仙，總營業額按年減少1.2%至40.15億元，其中港澳市場收入為14.6億元，按年減少6.2%，同店銷售亦跌5.8%。

I.T中期蝕7196萬

公司指出，港澳地區業績受宏觀經濟挑戰及地緣政治衝突如中美貿易緊張局勢升級的因素拖累，導致消費意欲轉弱，加上香港近日的社會動盪，對旗下業務有顯著負面影響。由於促銷及折扣優惠活動增加，期內毛利率下降至58.7%，該地區錄得經營虧損1.53億元。

國際貿易政策和地緣政治局勢的持續不確定因素令全球經濟放緩，而香港最近發生的事件，亦預示下半年將要面對更大波動和不利影響。集團指出，將繼續投資積極發展計劃，提升長遠可持續發展和盈利能力，又會重點控制成本、產生現金及增強資產負債水平。