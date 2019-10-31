渣打季績勝預期 大行看淡股價

預告下半年增派息

整體業績勝市場預期，同時預告，因集團按公式運算釐定普通股息，因此在下半年將產生較高的預期股息。渣打在港股價在昨日午後拉升2.8%，收報71.25元。倫敦股價昨晚最多升逾3%，截至晚上11時折合港元約為71.87元，較本港昨日收市價71.25港元高0.9%。期內渣打經營成本25億美元維持去年水平，以致收入按年上升7%至39.78億美元；當中淨利息收入上升8.9%至23.85億美元，主要由於金融市場交易賬資產的貢獻增加，及現金管理與零售存款的數量及邊際利潤增加所致，但期內信貸減值按年大增1.4倍至2.79億美元。

股東回報率8.9% 逼10%目標

渣打財務總監賀方德表示，過往銀行第四季信貸損失普遍較高，或拉低全年股東回報率，受利息環境變化、地緣政治風險等因素影響，達成10%目標挑戰增加，若中美貿易戰得以緩和及本港社會局勢能平息，預計較容易達成目標。他預計香港將面臨經濟增長放緩及流動性輕微收緊，惟本港社會事件未對業務構成影響，表現持續強勁，未來會繼續關注形勢發展。

摩根士丹利發表報告指，渣打收入增長較市場預期高出4%，金融市埸收入遺亦因信貸及資本市場的強勁增長而錄得增幅，但預計第四季收入將受香港經濟增長放緩影響，而且現時估值已不吸引，維持「減持」評級及52元目標價。高盛則看得較樂觀，表示渣打今季稅前溢利較市場預期高，估計明年或2021年表現將更高於預期，維持目標價78元，評級為「買入」。