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彭博：富邦銀行賣盤因示威受阻 傳影響估值 公司拒評論

【明報專訊】一直被擺上「貨架」求售的富邦銀行，昨日再有相關傳聞。彭博引述消息人士表示，富邦銀行母公司台灣富邦金控近月與主要來自中國內地的潛在買家，就出售香港業務進行談判，不過進展因近月香港示威受阻，本地事件亦可能影響其售產的估值。富邦回應本報表示，對市場傳聞沒有評論。

明報記者 歐陽偉昉

報道指，連續21個星期的抗議活動，令不少企業擱置在港的潛在投資。近期示威活動激化，多間中資銀行分行和櫃員機受到破壞。另外，示威活動亦影響本地旅遊業和零售業等經濟活動。這些事件都影響出售富邦銀行的進度。

不過富邦金控和潛在買家仍未放棄交易，雙方對達成協議仍感到興趣，只是需要更長時間去落實。

去年望以市帳率1.5倍售 雙方未放棄

富邦在2017年傳出有意放售香港業務，去年亦曾市傳委任瑞銀協助處理，希望以市帳率1.5倍出售，目標估值為20億至30億美元（156.79億至235.18億港元）。截至今年上半年，富邦香港溢利3.89億元，按年下跌22.17%，目前有20間分行和1間證券投資中心。

漸植根內地 香港利潤不高求售

富邦金控在2003年以43億港元收購港基銀行75%，相當於市帳值1.6倍，並於2011年約以市帳率約1.5倍私有化。

富邦當時希望以香港的銀行發展中國業務，不過後來兩岸金融開放，富邦旗下的富邦華一銀行亦已逐漸植根內地市場，相反香港業務利潤不高，因此市傳有意出售富邦銀行。富邦金控去年底購入富邦香港持有的廈門銀行19.95%股權，更被市場視作為此作準備。

本港批出新銀行牌照不易，港資銀行早年有價有市，近年賣盤的作價多數超過兩倍市帳率（見表）。不過2015年底中國收緊併購活動，中銀香港（2388）向廈門國際銀行等出售集友銀行作價只有1.6倍市帳率，差過市場預期。

中資企業轉申虛擬銀行牌照

據了解，近年自從金管局發展虛擬銀行後，許多對香港銀行平台有興趣的中資企業，轉而申請虛擬銀行牌照，以致除富邦外，一直盛傳會賣盤的東亞（0023）及大新（2356），近兩年亦較少賣盤傳聞。

曾經亦有傳聞指，在香港主要經營金融市場及貿易融資業務的農行（1288），最有機會透過收購拓展香港零售銀行業務。

相關字詞﹕富邦銀行 富邦金控 賣盤 香港銀行

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