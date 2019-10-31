建行招行純利勝預期 中行跌眼鏡

【明報專訊】各間大型內銀已公布第三季業績，建設銀行（0939）第三季純利按年上升6.07%，至711.54億元（人民幣，下同），招商銀行（3968）純利按年上升17.69%，至266.27億元，均好過市場預期的增長5%和14.6%。中國銀行（3988）純利按年上升3.04%，至455.31億元，差過市場預期增長5%。除中行外，各大行第三季純利增長均高於上半年增長，不過作為主要收入來源的淨利息收入增長放緩，市場人士分析，在經濟放緩下，銀行淨息差將會受壓。