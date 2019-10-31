建行招行純利勝預期 中行跌眼鏡

【明報專訊】各間大型內銀已公布第三季業績，建設銀行（0939）第三季純利按年上升6.07%，至711.54億元（人民幣，下同），招商銀行（3968）純利按年上升17.69%，至266.27億元，均好過市場預期的增長5%和14.6%。中國銀行（3988）純利按年上升3.04%，至455.31億元，差過市場預期增長5%。除中行外，各大行第三季純利增長均高於上半年增長，不過作為主要收入來源的淨利息收入增長放緩，市場人士分析，在經濟放緩下，銀行淨息差將會受壓。
內銀息差受壓 利息收入放緩
建行第三季淨利息收入為1290.86億元，按年上升2.26%，中行淨利息收入為961.36億元，按年上升4.66%，均比上半年增長4.57%和5.35%放慢。今年首9個月，建行淨息差為2.27厘，按年下跌0.07厘，中行淨息差為1.84厘，按年下跌0.05厘。另外，早前公布業績的農業銀行（1288）同期淨利息收入增長只有1.04%。
招行淨利息收入為438.17億元，按年上升6.98%。首3季淨息差為2.72厘，按年上升0.11厘，但第三季淨息差則按季下降了0.14厘，至2.62厘。今年8月人民銀行更改貸款市場報價利率（LPR）形成機制，建銀國際報告認為，新機制由18間銀行報價，利率水平更多由市場決定，因為經濟放緩令信貸需求下降，短期內或令銀行淨息差下降。
中行招行不良率降 建行持平
各行資產質素持續改善，截至第三季末，建行不良貸款率為1.43%，按季持平；中行不良貸款率為1.37%，按季下跌0.03個百分點；招行不良貸款率為1.19%，按季下跌0.04個百分點。建銀國際認為，因應經濟成長放緩和企業償債能力每况愈下，銀行仍要努力清理不良資產。
財政部上月發徵求意見稿，建議應視銀行不良貸款撥備覆蓋率超過監管要求兩倍（現為150%）為隱藏利潤，需要對超額部分還原為利潤分配。招行第三季末撥備覆蓋率為409.41%，該行第三季信用減值損失按年少撥11.28%，至118.72億元。