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4企今招股 生科股抗體製藥集18億最多

【明報專訊】新股大混戰，昨日有12隻新股同步招股，今日又將有4隻新股加入招股，當中集資額最大為生物科技公司中國抗體製藥（3681），集資最多17.5億元，另外粉磨設備生產商中國鵬飛（3348）、家居控制供應商Home Control（1747）及澳門裝修商華記環球（2296）分別集資1.5億至1.98億元不等。

旗艦在研藥物料後年應市

中國抗體製藥今日起至下周二招股，招股價介乎每股7.6至9.6元，每手300股計，入場費約2909.02元，公司計劃全球發售1.82億股，當中一成作香港公開發售，預計將11月12日上市。集團主席兼首席執行官梁瑞安表示，集團旗艦在研藥物SM03可用於治療類風濕關節炎等，產品已接近完成第三期臨牀測試，最快明年完成申請程序，2021年首季推出市面。梁瑞安表示，會在年底前招攬核心銷售管理層，希望明年中可拓展銷售團隊至100人。

Home Control同樣下周二截止招股，招股價介乎1.02至1.49元，每手2000股，入場費為3010.03元。其行政總裁兼執行董事Alain Perrot表示，因應中美貿易戰影響，冀將中國生產線遷移到其他地方，去年起柬埔寨合作伙伴協助生產赴美出售商品。

中國鵬飛及華記環球同樣由今日至下周四招股，中國鵬飛的招股價介乎1.05元至1.58元，每手2000股，入場費約3191.84元。華記環球招股價介乎0.25至0.30，每手8000股，入場費約2424.18元。

相關字詞﹕華記環球 中國鵬飛 中國抗體製藥 招股 新股

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