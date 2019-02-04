中手游暗盤僅升5% 頭槌飛恐蝕萬元 超購逾540倍 凍資709億今年最勁

逾9萬人入飛 中籤率15%

中手游招股反應熱烈，獲超過9萬人入飛，一手中籤率15%，認購20手才能穩獲1手。中手游最終以2.83元的招股區間上限定價，集資淨額約11.8億元。該股更一共錄得296張頭槌飛，即認購2305萬股之多，但每人只獲配發11.4萬股。

中手游昨日的耀才暗盤價一度高見3.75元，較招股價高32.51%，以1手2000股計，每手帳面賺1840元，惟最終收報2.97元，每手帳面僅賺280元；輝立暗盤價曾高見3.5元，收報2.96元，每手帳面賺260元；作為中手游聯席牽頭的富途證券，暗盤曾報4元，較招股價高41.34%，最終升幅明顯收窄，收報3.37元，升19.08%，每手帳面賺1080元。

假設大戶借盡九成孖展，以輝立孖展息率2.58厘計，頭槌飛利息為2.49萬元，輝立暗盤收市價為2.96元，不計手續費，孖展大戶仍蝕近1.01萬元利息。若孖展大戶「只求打和」，首日股價要至少升7.72%。耀才孖展息率雖較低，為2.48厘，但頭槌飛利息仍高達2.39萬元，據耀才暗盤收市價為2.97元計，孖展大戶蝕息7973.71元。

信誠：倘跌穿招股價先止蝕

信誠證券聯席董事張智威表示，由於中手游的上市時間較為尷尬，另一新股康德萊醫械（1501）昨日截孖展，認購反應熱烈，相信有部分投資者在暗盤沽出中手游，轉抽康德萊。他相信中手游今日股價會在3元水平波動，頭槌飛有機會賺價蝕息。他建議，如跌穿招股價時，投資者應先行止蝕。耀才證券行政總裁許繹彬指出，近日市場炒賣速度較之前加快，由以往上市首兩日，縮短至暗盤及開市早段即沽貨。

12新股登場 康德萊超購107倍

新股市場翻生，昨日有12隻新股同步招股，孖展截飛的康德萊醫械獲超購107倍，獲4間券商合共借出90.40億元；內地奶粉「一哥」中國飛鶴（6186）昨首日招股，只獲2.18億孖展，仍未足額。但據市場消息指，其國際配售已獲覆蓋，投資者中有國際長線基金及中資對冲基金。

明報記者 李哲毅、蕭嘉聰