東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期

曾倩雯預期市場會持續波動，主要受到貿易談判的進展、經濟數據轉弱及中國在岸市場流動性收緊等因素，與中美兩國的貨幣寬鬆政策所影響。全球各地央行已重啟貨幣寬鬆政策，標誌首環球低息環境持續。曾倩雯表示：「中美貿易戰升級和地緣政治不確定性削弱了全球經濟增長，商業信心減弱和出口訂單放緩令全球製造業下滑至接近衰退水平，環球央行採取貨幣寬鬆政策以恢復趨勢增長。」

料全球貨幣政策保持寬鬆

她續稱：「我們預期市場將會繼續波動，市場表現主要跟隨貿易戰的發展，以及美國聯儲局的減息步伐而起伏。總括而言我們認為全球貨幣政策將保持寬鬆，債券孳息率將長期維持在較低水平，投資者將要繼續尋找提升收益的投資策略。而亞洲企業債券作為世界上孳息率最高的資產類別之一，提供的投資機會吸引。我們認為把固定年期的投資策略套用於質素較佳的亞洲企業債券，有助投資者把握當前由外圍不明朗因素導致的信貸息差擴闊，並鎖定具吸引力的總孳息率。」

亞洲金融企業債券看俏

她預期美國在2020年利率會降至1.8厘，而中國亦會降至4.15厘。她相信中國利息會在未來兩年持續下降。由於投資者都尋找高息投資機會，其中亞洲債券孳息率優於環球市場債券，亞洲投資級別債券年收益率達3.2%，而亞洲高收益債更達8.3%，其違約率只有1.5%左右，較歐美高收益債的3%還要低。全球不明朗因素依然存在，投資組合配置上，曾倩雯認為現時投資策略較為保守，組合在高收益債券方面以BB-至BB評級的中國、印度及印尼企業債為主，配以投資評級債券短期美元債，以平衡組合風險。基金組合的投資收益率約為4.9%。投資評級債券組合對亞洲銀行及金融機構企業債券看高一線。

東亞聯豐投資業務發展部董事總經理盧穗欣表示：「我們看見零售投資者對此類產品的需求殷切，主要因為投資者對退休收入和定期收益的需求增加，以及在市况不明朗下尋求較穩健的投資。依我們估計，2019年迄今，固定年期債券基金在香港零售市場上籌集的管理資產總額已超過15億美元。」

龍彩霞 明報記者

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