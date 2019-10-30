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財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業

【明報專訊】市區舊樓繼續獲財團收購，其中又一村玫瑰苑一籃子物業，上月以超過4.57億元易手，估計相關買家有機會為新世界（0017）或相關人士，有部分業主持貨3年，帳面勁賺1.4倍。

估計買家為新世界相關人士

土地註冊處資料顯示，上述又一村玫瑰街玫瑰苑16個單位連16個車位，上月以合共超過4.57億元購入，每伙連一個車位作價2153.2萬至3319.68萬元，買家以BREMONT INVESTMENTS LIMITED作登記，董事包括鄭慧儀（CHENG， WAI YEE CONNIE）等，鄭慧儀為新世界附屬公司董事。

上述收購成交中，一個29A號高層單位，以3201.7萬元易手，實用920方呎，實呎34,801元；原業主2016年8月以1318萬元購入物業，剛過3年額印稅SSD期，帳面大賺1883.7萬元，賺幅1.4倍。

雅居樂家族購龍圃別墅單位

另外，九龍塘義本道6號龍圃別墅再錄成交，單位為3樓D2室，實用1003方呎，成交價2515.7萬元，實呎約25,082元，買家以超鴻投資有限公司，公司董事包括雅居樂主席陳卓林及陳卓雄等人；原業主2014年以2000萬元購入，持貨5年帳面獲利515.7萬元，賺幅約26%。事實上，落成於1967年的龍圃別墅，共設44個單位及44個車位，雅居樂或相關人士早於2017年起進行收購。

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