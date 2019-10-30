海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成

￼寓開放式 額印鬆綁帳面賺28%

二手交投轉旺，屯門半新盤￼寓錄得首宗二手成交；祥益分行經理林英傑表示，￼寓北翼高層B室，實用264方呎，屬開放式間隔，原業主8月以500萬元放盤，期後累減29萬元或6%，新近以471萬元獲換樓客承接，實呎17,841元；原業主2016年以367萬元一手購入單位，持貨滿3年，帳面獲利104萬元或28%。

葵涌新葵芳花園錄得一宗反價成交；美聯市務經理袁新濤指，上述新葵芳花園C座低層8室，屬實用418方呎2房間隔，原業主最初叫價620萬元放售，獲新買家洽購後，見近期市場氣氛良好，決定反價22萬元或3.5%，最終以642萬元獲新買家承接，實呎15,359元；原業主2014年6月以388萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利254萬元或65%。

新葵芳花園兩房反價3.5%沽

此外，向來二手蝕讓不斷的大埔比華利山別墅，最新有洋房以低於購入價沽出。市場消息指，上述比華利山萊茵道單號屋，實用1606方呎，屬5房間隔，新近以1500萬元易手，實呎9340元；原業主雖然早於2008年以1680萬元購入，持貨11年，帳面已蝕讓180萬元，連同稅款及代理佣金等雜項使費，估計實際損手約275萬元或16%離場。

比墅呎價9340元 損手275萬

另中原區域營業經理王勤學指，元朗Grand YOHO第10座低層D室，實用面積519方呎，屬2房間隔，新近以835萬元成交，實呎16,089元；原業主於2016年9月以771.8萬元一手購入單位，持貨滿3年，帳面獲利約63.2萬元或僅約8%。