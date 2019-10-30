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海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成

【明報專訊】社會爭議持續，雖然二手成交量回升，但個別銀主盤依然低於市價沽出，其中市場較少放盤的北角半山雲景道海天峰，新近有高層3房單位由銀主以3000萬元放售沽出；中原高級資深分區聯席董事林志達指，上述海天峰2座高層實用998方呎A室，屬3房連套房間隔、望維港景，經多組買家投標後以3000萬元沽出，實呎3萬元，成交價低市價約10%。資料顯示，原業主於2011年以2580萬元購入，單位8年間帳面升值420萬元或16%。

￼寓開放式 額印鬆綁帳面賺28%

二手交投轉旺，屯門半新盤￼寓錄得首宗二手成交；祥益分行經理林英傑表示，￼寓北翼高層B室，實用264方呎，屬開放式間隔，原業主8月以500萬元放盤，期後累減29萬元或6%，新近以471萬元獲換樓客承接，實呎17,841元；原業主2016年以367萬元一手購入單位，持貨滿3年，帳面獲利104萬元或28%。

葵涌新葵芳花園錄得一宗反價成交；美聯市務經理袁新濤指，上述新葵芳花園C座低層8室，屬實用418方呎2房間隔，原業主最初叫價620萬元放售，獲新買家洽購後，見近期市場氣氛良好，決定反價22萬元或3.5%，最終以642萬元獲新買家承接，實呎15,359元；原業主2014年6月以388萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利254萬元或65%。

新葵芳花園兩房反價3.5%沽

此外，向來二手蝕讓不斷的大埔比華利山別墅，最新有洋房以低於購入價沽出。市場消息指，上述比華利山萊茵道單號屋，實用1606方呎，屬5房間隔，新近以1500萬元易手，實呎9340元；原業主雖然早於2008年以1680萬元購入，持貨11年，帳面已蝕讓180萬元，連同稅款及代理佣金等雜項使費，估計實際損手約275萬元或16%離場。

比墅呎價9340元 損手275萬

另中原區域營業經理王勤學指，元朗Grand YOHO第10座低層D室，實用面積519方呎，屬2房間隔，新近以835萬元成交，實呎16,089元；原業主於2016年9月以771.8萬元一手購入單位，持貨滿3年，帳面獲利約63.2萬元或僅約8%。

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