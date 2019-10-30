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元朗凹頭山水盈擬下周開價

【明報專訊】10月份即將完結之際，部署下月登場的全新樓盤亦開展宣傳推廣，其中路勁基建（1098）旗下位處元朗凹頭的山水盈，發展商繼早前上載樓書後，表明最快下周開放示範單位，並擬下月中發售。

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，山水盈最快下周向傳媒開放示範單位，緊隨推出首張價單，預計11月中開售。

近八成單位採3房間隔

鍾續稱，項目有機會先推售3房單位，定價參考西鐵沿線上蓋項目，以及同區樓盤。

對政府早前放寬九成按保的樓價上限，鍾表示上述政策令近期一、二手成交活躍，有助推動換樓鏈，利好大單位交投。

山水盈共提供331伙，有302伙為分層戶、主打大單位，項目3房連同特色戶共有258伙，佔全盤單位總數約78%。另外項目同時提供最細實用面積300方呎的開放式單位，但只設有22伙。樓盤預計2021年3月落成，樓花期約17個月。

另佳明集團（1271）青衣明翹匯敲定周五發售首輪388伙，當中375伙以發價單形式出售、13伙以招標形式發售，市場消息指項目截至昨晚，過去6日累收逾5000張入票，以發價單出售的375個單位計，超額認購12倍，今晚8時截止認購登記。

明翹匯收逾5000票 超額12倍

明翹匯迄今共公布388個單位價單，折實實呎由13,383至17,251元，折實售價由432.1萬至896萬元，整批折實平均實呎15,290元，折實總值約22億元，若選用項目的「120天現金付款計劃」，約九成單位折實價低於800萬元，若以「建期計劃」計約有八成半單位折實價低於800萬元。

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