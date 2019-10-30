本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖

明報記者 林尚民

連月來受反修例風波影響，樓市過去數月出現調整，本月上旬大型新盤銷售活動淡靜，加上港府10月4日宣布實施《禁蒙面法》，令10月上半月一手市場銷情慘淡。直至10月16日，新一份《施政報告》公布提高九成按保樓價上限後，市場才有所回暖，部分新盤如長實（1113）深水埗愛海頌、內房恒大（3333）屯門掃管笏￼大．珺瓏灣等，亦隨即發售。

珺瓏灣建期付款較愛海頌大增

至於作為近日市場焦點的￼大．珺瓏灣，過去兩日分批推售首輪325個單位，周一可售的167伙，成交紀錄冊顯示即日售出166伙，接近沽清，當中有62個買家是以建築期付款，即佔當日售出單位37.3%。

資料顯示，《施政報告》出爐後首個開售新盤、深水埗愛海頌，首日沽出的113伙中，有27個買家選用建築期付款，佔比約23.8%，意味今次￼大．珺瓏灣首輪首日售出的單位，建期付款比例較愛海頌大增。

另￼大．珺瓏灣昨日再推出首輪次日158個單位發售，惟銷情熾熱程度不及首日。

PARK YOHO Napoli昨再售23伙

市場消息指，項目昨日再售約60個單位，佔即日可售單位約38%。發展商恒大表示，至昨日下午5時，￼大．珺瓏灣共有225伙已獲買家認購，佔兩日可售單位約七成，另該盤將於明日再發售次輪225個單位。

此外，新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，上周推出1200日特長成交期吸客後，昨日新一輪發售72伙，市場消息指該盤即日售約23伙。

據本報統計，本月新盤市場截至昨日，整體錄得約1140宗成交，預計全月約1200宗，料較9月錄約1400宗回落14%，為今年2月因新春假期關係只錄得約810宗成交後的次低水平。

業界料下月交投回升至1500宗

利嘉閣地產總裁廖偉強估計，10月新盤整體成交宗數約1200宗，而全月一手成交回落，除了是上半月樓市淡靜外，《施政報告》放寬九成按保樓價上限，亦令到部分目標1000萬元以下買家轉投到二手市場，影響新盤銷售，惟11月將有數個大型樓盤推出，估計下月全月一手成交量，有機會反彈至1500宗或以上，惟社會氣氛未好轉，相信發展商定價不會太進取。