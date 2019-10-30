經濟

香港地產

下一篇 上一篇

本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖

【明報專訊】雖然本月中特首林鄭月娥在《施政報告》公布，將九成按保的樓價上限大幅提高至800萬元，令樓市有所回暖，但上半月因《禁蒙面法》令社會氣氛進一步惡化，其間未有大型新盤推售，即使下半月有多個樓盤推出，但估計全月新盤市場只有約1200宗成交，相對9月錄約1400宗回落14%，料為今年次低水平（見圖）。業界人士估計，11月整體新盤成交有機會反彈至約1500宗。

明報記者 林尚民

連月來受反修例風波影響，樓市過去數月出現調整，本月上旬大型新盤銷售活動淡靜，加上港府10月4日宣布實施《禁蒙面法》，令10月上半月一手市場銷情慘淡。直至10月16日，新一份《施政報告》公布提高九成按保樓價上限後，市場才有所回暖，部分新盤如長實（1113）深水埗愛海頌、內房恒大（3333）屯門掃管笏￼大．珺瓏灣等，亦隨即發售。

珺瓏灣建期付款較愛海頌大增

至於作為近日市場焦點的￼大．珺瓏灣，過去兩日分批推售首輪325個單位，周一可售的167伙，成交紀錄冊顯示即日售出166伙，接近沽清，當中有62個買家是以建築期付款，即佔當日售出單位37.3%。

資料顯示，《施政報告》出爐後首個開售新盤、深水埗愛海頌，首日沽出的113伙中，有27個買家選用建築期付款，佔比約23.8%，意味今次￼大．珺瓏灣首輪首日售出的單位，建期付款比例較愛海頌大增。

另￼大．珺瓏灣昨日再推出首輪次日158個單位發售，惟銷情熾熱程度不及首日。

PARK YOHO Napoli昨再售23伙

市場消息指，項目昨日再售約60個單位，佔即日可售單位約38%。發展商恒大表示，至昨日下午5時，￼大．珺瓏灣共有225伙已獲買家認購，佔兩日可售單位約七成，另該盤將於明日再發售次輪225個單位。

此外，新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，上周推出1200日特長成交期吸客後，昨日新一輪發售72伙，市場消息指該盤即日售約23伙。

據本報統計，本月新盤市場截至昨日，整體錄得約1140宗成交，預計全月約1200宗，料較9月錄約1400宗回落14%，為今年2月因新春假期關係只錄得約810宗成交後的次低水平。

業界料下月交投回升至1500宗

利嘉閣地產總裁廖偉強估計，10月新盤整體成交宗數約1200宗，而全月一手成交回落，除了是上半月樓市淡靜外，《施政報告》放寬九成按保樓價上限，亦令到部分目標1000萬元以下買家轉投到二手市場，影響新盤銷售，惟11月將有數個大型樓盤推出，估計下月全月一手成交量，有機會反彈至1500宗或以上，惟社會氣氛未好轉，相信發展商定價不會太進取。

上 / 下一篇新聞

彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
郵儲行獲批發A股 周五詢價
郵儲行獲批發A股 周五詢價
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
京東雙十一 可以5折買樓
京東雙十一 可以5折買樓
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
周顯：買樓留子孫只選永久業權
周顯：買樓留子孫只選永久業權
湯文亮：不宜太看淡樓市
湯文亮：不宜太看淡樓市
元朗凹頭山水盈擬下周開價
元朗凹頭山水盈擬下周開價
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
藥妝店棄租旺角半邊地舖
藥妝店棄租旺角半邊地舖
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
亞洲企債基金1萬美元入場
亞洲企債基金1萬美元入場