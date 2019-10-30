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湯文亮 敢說反話

投資策略

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湯文亮：不宜太看淡樓市

【明報專訊】在社運開始後兩個月，不少睇好樓市的專家紛紛轉軚，而我一向睇淡樓市，所以我不用轉軚。不過，若果有人問我是否應該買樓，我亦唔敢給予一個正式答案，只是話不宜睇樓市睇得太淡，如果是用作自住，幾時都可以買，如果是投資，就可以等多一年半載，甚至可以買股代替買樓，不過就要買一些有穩定股息派發的藍籌股，因為現在收股息好過收租。

按保放寬 細價樓反遭殃

即使形勢不佳，整體樓價平均只是跌了大約5%，特首林鄭月娥為了止暴制亂，於是在《施政報告》提出將九成新按保樓價上限提升至800萬，八成上限甚至去到1000萬，爆了這個措施，正在下跌的樓價急速反彈，有人話林鄭救市挽民望。其實，林鄭絕對不是救市，只是放寬一些不合時宜的政策。

不過大家要留意，今次放寬按保，將會令中型住宅受惠，細價樓及納米樓不但不會受惠，而且因為購買力轉移到中型單位，樓價反而會受壓。

其實，這亦是購買力在正常化之下作出調整，因為以前的400萬元按保計劃，將大部分有能力供樓而沒有能力付首期的購買力集中在細價樓。現在，細價樓樓價作出調整亦只不過是正常化現象。

局勢不再轉壞 樓價將合理反彈

金管局為了壓抑樓市而推出了9次逆周期措施，而且從未放寬過，換句話說，逆周期措施是壓抑着不少購買力，只要按保放寬10%，大量購買力將會湧現，如果香港局勢不再繼續轉壞，樓價一定會作出合理反彈，這亦不是救市措施，只不過是按揭正常化，被壓抑的購買力爆發出來的現象。

不過大家要留意，當購買力正常化，樓價飈高了一段時間之後不但會橫行，甚至因應現時局勢而下跌。

但無論如何，都不應睇樓市睇得太淡，因為市場上仍然儲存了大量購買力，政府是會因應時勢推出一些措施來釋放購買力，令樓價作出急速反彈，睇淡樓市的人隨時會錯失良機。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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