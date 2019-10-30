周顯：買樓留子孫只選永久業權

我作為投資大師，告訴大家，買樓一共有3個理由﹕

第一是自用，好像是自住樓，自用的辦公室，都是因為有實用價值，才會買入。這也包括了未來用途，例如說，我有朋友生了兩個兒子，因此多買兩間豪宅，兒子長大後，一人分到一間。

另外還有情况，就是你打算多買一些房子，用來收租，這是passive income，萬一自己的工作能力喪失了，還可以有基本收入。也有富豪是大地主，例如許晉亨家族，子女可以永世不工作，也足夠收租過活。

以上的這些情况，必須要買港樓，理由是你主要在香港生活，花錢，因此必須要有港元收入，這是切身的需要。如果你常去中國，又或者打算移民英國，也即是有在當地買樓的需要。

買樓投資需考慮多重因素

第二是投資，這也是很簡單，總之哪裏的房地產的升值潛質比較好，就買哪裏，當然還要顧及其他因素，例如法治保護，租金回報，買賣成本等等。至於中國樓和英國樓哪裏比較好，我只能說，兩地的前景都不佳，不過中國樓的租客質素比較差，折舊太快。

第三是長期保值，甚至是千秋萬世，留給子孫。對此，我會說一句，就是我只會買有永久業權，即英文稱為「freehold」的土地。不過，這必須連地皮也買下來，買公寓住宅沒有用。然而，中國內地是沒有freehold土地，你在當地買樓，滿了契約時間，有可能要收回土地，至少也要補地價。

[周顯 投資二三事]