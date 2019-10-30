劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變

恒指昨高開136點見全日高位27,027點向下，午後最多倒跌162點、低見26,729點回穩，收報26,786點，跌104點或0.39%；國指跌0.22%。大市成交788億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率42比58，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔約半成；陽燭對陰燭為32比68，大市下跌的多，但沽壓不大，偏軟為主。大市連續3日向好（升多跌少）後回落，維持10月10日以來連續兩三日向好（升多跌少）後就有一日小回（跌多升少）格局。

平安好醫生回升乏力

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，大部分變幅（升或跌）小於1％；整體有近六成下跌，軟件服務跌1.37%表現最差；其次新能源、地產相關、本地金融跌小於1%。上升行業，內房升1.37%，有近九成股份上升，跑贏一眾行業；本地零售服務、汽車相關升約1%。

軟件股經過周一上升後有回吐，包括近期提到美團（3690）、平安好醫生（1833）、金山軟件（3888）、眾安（6060），但大勢大致未有改變，除了平安好醫生。美團繼續有望在87元築起平台整固；眾安升至近半年高位回軟，10天線約25元成短線重要支持；金山軟件則維持17至19元上落格局。

不過，平安好醫生繼管理層秦戩上周以均價58.08元減持套現3.8億元後，昨天再遭非執董配售套現12.6億元，均價約55.7元，消息拖累股價曾低見55.8元，險守配股價反彈，但收市未收復57元。走勢上，該股初步失守支持，若未能進一步回升，可考慮減持部分，部分則可待跌穿昨天低位沽出。

中興向上沽壓大 宜吸不宜追

中興通訊（0763）公布第三季業績，淨利潤按年增近4倍至26.6億元人民幣，帶動股價升逾3%。公司亦預告全年扭虧為盈，賺43億至53億元人民幣，主要因為今年不再如去年錄得巨額罰款，以及與萬科就南山項目訂立協議而錄得稅前利潤26億至29億元人民幣。由於公司的全年業績指引沒有驚喜，加上收入增長疲弱，即使業績表現亮麗，但在缺乏催化劑的情况下，不易推動股價持續向好。

走勢上，中興通訊昨向上受制22.5元阻力回落，即使升破阻力，上望24元將有更大沽壓，因此，短線宜吸不宜追，並設低收20.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]