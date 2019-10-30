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經濟
2019年10月30日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
郵儲行獲批發A股 周五詢價
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
京東雙十一 可以5折買樓
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
周顯：買樓留子孫只選永久業權
湯文亮：不宜太看淡樓市
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
元朗凹頭山水盈擬下周開價
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
藥妝店棄租旺角半邊地舖
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
亞洲企債基金1萬美元入場
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技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
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【明報專訊】耐世特7元料有承接（圖）
太平洋航運2元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
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湯文亮：不宜太看淡樓市
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
元朗凹頭山水盈擬下周開價
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
藥妝店棄租旺角半邊地舖
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