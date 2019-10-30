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植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀

【明報專訊】亞馬遜（Amazon）上周公布第三季業績令投資者大跌眼鏡，盈利同比下跌27%，為2017年以來盈利首次按年下跌。盈利表現不理想，最大原因可能在於其推出即日送貨服務有關。目前亞馬遜全球員工數達到75萬人，單是第三季便增加了將近10萬人！結果導致第三季全球送貨成本按年急升46%至96億美元！

亞馬遜「大手筆」拓展業務並非第一次，過去在力推網上書店及雲服務亦出現此種投資急增同時犧牲短期利潤的情况，但每一次投資期過後均又會有理想回報。不過，由於亞馬遜仍在力推其Prime會員計劃（一年支付119美元年費，並享有一日送貨服務），恐怕第四季業績仍難樂觀。

政府訂單輸微軟 關特朗普事？

另一個令投資者擔心的地方，恐怕是與雲端業務表現。現時AWS在全球市佔率仍高達40%，但優勢正不斷被競爭對手拉近。AWS上季增長37%，增速放緩，相比之下其最大對手微軟Azure增速雖亦放緩，但仍高達59%；此外，微軟近年在爭取美國政府項目上亦屢有斬獲，當中在今年8月底才透過Microsoft Office 365取得美國國防部未來10年價值約76億美元之辦公室軟件訂單，上周又擊敗亞馬遜，取得總值100億美元名為「聯合企業國防基建項目」合同。當然，此事亦引發一連串風波，皆因有指亞馬遜創辦人貝索斯，其持有之《華盛頓郵報》經常批評特朗普政府，令特朗普十分不滿，亦一直想「還以顏色」——所以，兩件事是否巧合，恐怕只有當事人才知！

（筆者持有亞馬遜股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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