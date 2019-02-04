經濟
國際金融
下一篇 上一篇

沙特阿美傳11月3日啟動IPO

【明報專訊】沙特阿拉伯電視新聞頻道Al Arabiya報道，沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）的首次公開募股（IPO）程序將於11月3日啟動，並於12月11日在沙特證券交易所開始交易。沙特阿美已承諾，明年支付至少750億美元（約5850億港元）的股息。

承諾明年至少派5850億股息

彭博社引述知情人士稱，沙特阿美向參與IPO的金融分析師披露未經審計的數據，稱沙特阿美今年頭9個月賺進680億美元，鞏固了其全球盈利最高企業的地位。不過沙特阿美未公布去年同期的數據作對比。今年頭9個月覆蓋了沙特阿美陷入危機的時期。9月它的石油設施遭受空襲，使產量一度減少一半。該公司其後迅速恢復生產，並依靠原油庫存向客戶維持供應。

根據沙特阿美今年初首次披露的財務數據，其2018年全年盈利達1110億美元，盈利高於全球最賺錢的上市公司蘋果。沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）期望，沙特阿美的利潤及沙特龐大的石油蘊藏量，可吸引投資者參與IPO，為其改革沙特經濟的計劃提供資金。沙特阿美本月早前曾宣布推遲上市計劃，因交易顧問稱需要更多時間來確定基礎投資者。雖然沙特阿美利潤豐厚，但一直難以說服投資者接受其2萬億美元或更高的估值。

IEA料明年石油供應過剩

不過國際能源署（IEA）昨表示，由於原油產量增加，而需求增長疲弱，預計油市將在明年面臨供應過剩。尼日利亞石油部長Timipre Sylva稱，沙特準備進一步減少石油產量，減幅比之前的減產協議更大。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
郵儲行獲批發A股 周五詢價
郵儲行獲批發A股 周五詢價
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
京東雙十一 可以5折買樓
京東雙十一 可以5折買樓
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
周顯：買樓留子孫只選永久業權
周顯：買樓留子孫只選永久業權
湯文亮：不宜太看淡樓市
湯文亮：不宜太看淡樓市
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
元朗凹頭山水盈擬下周開價
元朗凹頭山水盈擬下周開價
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
藥妝店棄租旺角半邊地舖
藥妝店棄租旺角半邊地舖
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
亞洲企債基金1萬美元入場
亞洲企債基金1萬美元入場