沙特阿美傳11月3日啟動IPO

承諾明年至少派5850億股息

彭博社引述知情人士稱，沙特阿美向參與IPO的金融分析師披露未經審計的數據，稱沙特阿美今年頭9個月賺進680億美元，鞏固了其全球盈利最高企業的地位。不過沙特阿美未公布去年同期的數據作對比。今年頭9個月覆蓋了沙特阿美陷入危機的時期。9月它的石油設施遭受空襲，使產量一度減少一半。該公司其後迅速恢復生產，並依靠原油庫存向客戶維持供應。

根據沙特阿美今年初首次披露的財務數據，其2018年全年盈利達1110億美元，盈利高於全球最賺錢的上市公司蘋果。沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）期望，沙特阿美的利潤及沙特龐大的石油蘊藏量，可吸引投資者參與IPO，為其改革沙特經濟的計劃提供資金。沙特阿美本月早前曾宣布推遲上市計劃，因交易顧問稱需要更多時間來確定基礎投資者。雖然沙特阿美利潤豐厚，但一直難以說服投資者接受其2萬億美元或更高的估值。

IEA料明年石油供應過剩

不過國際能源署（IEA）昨表示，由於原油產量增加，而需求增長疲弱，預計油市將在明年面臨供應過剩。尼日利亞石油部長Timipre Sylva稱，沙特準備進一步減少石油產量，減幅比之前的減產協議更大。

（綜合報道）

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