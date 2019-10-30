標指再創新高 78%成分股盈利勝預期

Tesla滬廠隨時投產 產能每周3000輛

電動車大廠特斯拉（Tesla）昨表示，上海廠房目前已具備生產能力，正等待相關審批流程，流程結束後可正式生產和銷售，預計初期每周產量可達3000輛。該公司又稱，美國工廠很多技術已運用在上海的工廠，並進行了相應的提升，令上海的工廠可提高效率，並降低成本。特斯拉又提到上海的營商環境，形容在上海建立其全球第一個海外工廠是正確選擇。

三星傳委託中國代工生產手機

此外，《朝鮮日報》引述產業消息人士稱，剛關閉在中國最後一家手機工廠的三星電子，決定委託中國代工商生產智能手機。三星每年生產的3億部智能手機中的20%，即6000萬部不再交由世界各地的廠房生產，而是委託給中國企業製造。外判給中國生產的手機，將由中國企業自行設計和組裝。三星將在中國產的智能手機貼上三星品牌，銷往各地。這對一直標榜擁有世界第一製造競爭力三星來說是史無前例。

（綜合報道）

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