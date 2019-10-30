經濟
國際金融
下一篇 上一篇

標指再創新高 78%成分股盈利勝預期

【明報專訊】市場期望聯儲局周四凌晨宣布減息之際，標普500指數昨早段再創新高。FactSet的數據顯示，迄今已公布的標普500指數企業當中，78%企業盈利超出分析師預期。投資者也押注，中美下月可望達成至小部分貿易協議。道指成分股美國製藥廠輝瑞（Pfizer）及默克（Merck）上季盈利勝預期，帶動道指早段微升。

Tesla滬廠隨時投產 產能每周3000輛

電動車大廠特斯拉（Tesla）昨表示，上海廠房目前已具備生產能力，正等待相關審批流程，流程結束後可正式生產和銷售，預計初期每周產量可達3000輛。該公司又稱，美國工廠很多技術已運用在上海的工廠，並進行了相應的提升，令上海的工廠可提高效率，並降低成本。特斯拉又提到上海的營商環境，形容在上海建立其全球第一個海外工廠是正確選擇。

三星傳委託中國代工生產手機

此外，《朝鮮日報》引述產業消息人士稱，剛關閉在中國最後一家手機工廠的三星電子，決定委託中國代工商生產智能手機。三星每年生產的3億部智能手機中的20%，即6000萬部不再交由世界各地的廠房生產，而是委託給中國企業製造。外判給中國生產的手機，將由中國企業自行設計和組裝。三星將在中國產的智能手機貼上三星品牌，銷往各地。這對一直標榜擁有世界第一製造競爭力三星來說是史無前例。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
中場拉動 澳博上季保持盈利增長
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
郵儲行獲批發A股 周五詢價
郵儲行獲批發A股 周五詢價
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
京東雙十一 可以5折買樓
京東雙十一 可以5折買樓
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
周顯：買樓留子孫只選永久業權
周顯：買樓留子孫只選永久業權
湯文亮：不宜太看淡樓市
湯文亮：不宜太看淡樓市
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
元朗凹頭山水盈擬下周開價
元朗凹頭山水盈擬下周開價
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
藥妝店棄租旺角半邊地舖
藥妝店棄租旺角半邊地舖
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
亞洲企債基金1萬美元入場
亞洲企債基金1萬美元入場