Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平

Alphabet上季收入按年增長20%至405億美元，略低於其歷史增長水平。它的主要收入來自廣告，上季廣告收入按年增長17%至339億美元。該公司還設法控制了流量獲取成本，今年迄今總體流量獲取成本增加14%，略低於廣告收入增長速度。

搜索引擎龍頭受考驗 需加碼投資

Google將繼續為YouTube影片平台、Google Maps軟件等爭取新的廣告商機，令市場感到鼓舞。網絡分析公司Statcounter的數據顯示，Google在互聯網搜索引擎的全球市場份額高達93%。但它的主導地位並非永恒，並面臨蘋果、微軟、facebook、亞馬遜等競爭。因此Google需不斷投資，以推動增長，且投資金額不能減少，例如其YouTube訂閱服務的內容成本增加，以應對蘋果和迪士尼等新對手的挑戰。由於收購等因素，Alphabet上季增聘了6450名員工，破了歷來的紀錄，使總員工人數增至11.4萬人。總營運開支按年增23%至138億美元。

反壟斷調查添風險 或需分拆

整個集團的經營方式，亦正面臨反壟斷監管機構的調查。美國政府及50名州檢察長已對Google展開廣泛調查，以了解該公司相對於規模較小的廣告競爭對手，是否擁有不公平的優勢。美國司法部表示，在評估矽谷科技巨頭是否濫用市場影響力的過程中，可考慮對這些公司進行拆分。

股權投資蝕15億美元 估計來自Uber

除廣告以外，Alphabet很少披露其他業務的具體情况，例如未有確切說明第三季的投資損失來源。上季該公司股權投資錄15.3億美元帳面虧損，去年同期則錄得13.8億美元利潤。它的風險投資部門投資優步（Uber）等初創公司，而優步的股價跌穿了招股價。

此外，Alphabet又將Waymo自動駕駛汽車部門、硬件和雲計算等新興業務表現，籠統歸納為「其他業務」。這些業務上季收入按年增長39%至64億美元，勝於分析師預期。展望未來，Google試圖由亞馬遜和微軟主導的雲端市場建立據點，以實現業務多元化，擺脫對廣告業務的依賴。潛在客戶及競爭者稱，Google Cloud試圖以低價力壓競爭對手。摩根士丹利近期向一些企業的信息技術主管進行調查，只有2%受訪者預計，Google Cloud會在不久將來獲得其IT預算的一部分。相比第二季，這比例仍有7%。摩根士丹利形容，這數據「令人失望」。不過Google上季股票回購規模按年提升超過1倍至57億美元。這樣的資本回報速度，可望緩和投資者對財季表現不穩定的擔憂。

（華爾街日報）

[國際金融]