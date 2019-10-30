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中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成

【明報專訊】內險股陸續公布第三季業績，已在月中發布盈喜的中國人壽（2628）昨日公布，受益投資收益上升、手續費及佣金支出稅前扣除政策調整，首9個月純利按年上升190.4%至577.02億元（人民幣，下同），扣除非經常損益的純利按年上升162.39%至526.07億元，均為盈喜增幅範圍的中間水平。相對同業中國平安（2318）的第三季績未符預期，分析認為過往中壽表現較弱，業績反彈時增長空間會比平保為大。

明報記者 歐陽偉昉

內險盈利向來較受投資表現、特別是股市表現影響。今年首三季滬深300指數上升26.7%，受惠於股權類資產投資收益增加，中壽投資收益按年升50.5%，至1262.39億元。計及資產公允價值變動損益、投資資產買賣收益的總投資收益率，按年急升2.31個百分點，至5.72%。

保險銷售人數大增15.6％

壽險方面，首三季保費收入為4970.47億元，按年上升6.1%。首年期交保費為990.53億元，按年上升4.7%，短期險保費為612.15億元，按年上升31%。第三季保費收入為1190.71億元，按年增長10.19%，扭轉去季按年下跌9.77%。

中壽未有披露首三季新業務價值，招商證券早前按盈喜數據估計為按年增長18%，相對平保同期增長4.5%。不過，內險保險銷售依靠個人代理為主，中人壽公布了第三季末個人保險銷售人數為166.3萬人，較去年底增長15.6%，相對平保同期代理人數跌12.1%，至124.5萬人。

康證：現價已反映不少利好因素

康證投資研究部董事李聲揚認為，中壽過往業務表現較平保差，因此業務增長空間較大，而且今年A股表現好，有利投資表現，會較偏好中壽，惟認為現時股價已反映不少。光大新鴻基策略師伍禮賢則表示，近兩年平保和中壽在短期保單轉型至長期保單均有成效，市場已對平保有較高的期望。

人保首9月純利升76%

人保集團（1339）同日公布首九個月純利上升76.33%，至213.68億元，同樣受惠於投資表現增長，投資收益按年上升12%至369.15億元。壽險業務保費收入人民幣867.30億元，按年增長2.6%，期交首年原保險保費收入173.50億元，同比增長19.5% 。經營主要業務的子公司中國財險（2328）保費收入上升13%至2937.07億元，綜合成本率為97.9%。

相關字詞﹕中國平安 內險股 中國人壽

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