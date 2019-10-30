經濟
下一篇 上一篇

中場拉動 澳博上季保持盈利增長

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布9月底止第三季度業績，期內雖然貴賓博彩毛收益大減42.6%，但是受惠於中場博彩增長12.1%，加上旗艦賭場新葡京及自行推廣娛樂場如葡京等EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）持續增長帶動，計入手上股票投資出現公平值虧損5500萬元後，季內股東應佔利潤達7.38億元，按年增長4.5%。

貴賓博彩毛收益大減43%

季內澳博共經營286張貴賓賭枱，按年減少5張；貴賓籌碼銷售額達930億元，按年大減43.97%，為近年罕見跌破1000億元大關；贏率則達3.1%，按年增加0.6個百分點；毛收益只有28.9億元，按年減少42.6%。

中場賭枱則達1503張，按年增加95張；毛收益則按年增長12.1%，達56.23億元。角子機共2563部，按年減少74部；毛收益達2.98億元，按年增長4.6%。非博彩收益為1.81億元，按年略減0.55%。

按項目劃分，旗艦項目新葡京的EBITDA達5.24億元，按年增長5.65%；包括葡京、回力海立方及海島3個自行推廣娛樂場的EBITDA亦達3.23億元，按年大增30.24%；16個衛星場的EBITDA只有1.29億元，按年跌18.35%。

季內因應包括上葡京在內的在建工程等資本開支則達10.84億元。副主席蘇樹輝表示，上葡京建築工程亦接近竣工，並於短期內開始政府的檢查工作。

相關字詞﹕上葡京 海島 回力海立方 葡京 新葡京 澳門博彩

上 / 下一篇新聞

彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
抖音主要對手騰訊 股價失守320元
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
港交所出新指引 吸美註冊企業上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
JS環球生活「市况原因」擱置上市
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
稅貸息低見1.68厘 業界：息差受壓定價保守
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
野村：內地通脹料續高企 短期難推寬鬆措施
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
比亞迪上季少賺89% 第四季或只賺千萬
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
中壽多賺1.9倍 銷售人員增 屬盈喜範圍中間 短期險大增三成
郵儲行獲批發A股 周五詢價
郵儲行獲批發A股 周五詢價
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
東航首三季純利43.67億 跌2.74%
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
Google開支大增 母企上季利潤跌23% 全球擴展數據中心網絡 收入升幅低於歷史水平
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
標指再創新高 78%成分股盈利勝預期
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
沙特阿美傳11月3日啟動IPO
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
張兆聰：平安好醫生守配股價小注吸
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
植耀輝：大手筆投資送貨 亞馬遜業績短期難樂觀
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
技術取勝：萬洲短線7.8至8.6元整固
京東雙十一 可以5折買樓
京東雙十一 可以5折買樓
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
港大零售附屬 搞區塊鏈技術
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
劉思明：強勢股受捧 大巿反覆向好不變
周顯：買樓留子孫只選永久業權
周顯：買樓留子孫只選永久業權
湯文亮：不宜太看淡樓市
湯文亮：不宜太看淡樓市
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
本月一手成交料按月挫14％ 全月料1200宗 《施政報告》出爐後始回暖
元朗凹頭山水盈擬下周開價
元朗凹頭山水盈擬下周開價
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
海天峰3房銀主盤3000萬沽 低市價一成
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
上季二手私宅轉手獲利比率微跌
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
財團4.6億收購玫瑰苑一籃子物業
藥妝店棄租旺角半邊地舖
藥妝店棄租旺角半邊地舖
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
東亞聯豐曾倩雯：亞企債需求殷 受惠減息期
亞洲企債基金1萬美元入場
亞洲企債基金1萬美元入場