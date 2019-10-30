中場拉動 澳博上季保持盈利增長

貴賓博彩毛收益大減43%

季內澳博共經營286張貴賓賭枱，按年減少5張；貴賓籌碼銷售額達930億元，按年大減43.97%，為近年罕見跌破1000億元大關；贏率則達3.1%，按年增加0.6個百分點；毛收益只有28.9億元，按年減少42.6%。

中場賭枱則達1503張，按年增加95張；毛收益則按年增長12.1%，達56.23億元。角子機共2563部，按年減少74部；毛收益達2.98億元，按年增長4.6%。非博彩收益為1.81億元，按年略減0.55%。

按項目劃分，旗艦項目新葡京的EBITDA達5.24億元，按年增長5.65%；包括葡京、回力海立方及海島3個自行推廣娛樂場的EBITDA亦達3.23億元，按年大增30.24%；16個衛星場的EBITDA只有1.29億元，按年跌18.35%。

季內因應包括上葡京在內的在建工程等資本開支則達10.84億元。副主席蘇樹輝表示，上葡京建築工程亦接近竣工，並於短期內開始政府的檢查工作。