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摩通：倘樓價大跌 恒生東亞風險最大

【明報專訊】摩通為本地銀行做壓力測試，假設樓價大跌及資金成本上漲，發現本地銀行盈利最多可倒退67%，當中以恒生銀行（0011）及東亞銀行（0023）面臨的風險最大；該行看好中銀香港（2388），及降恒生評級至「跑輸大市」，目標價下調至142元。同時，鑑於社會動盪久未解決，預計在未來6至12個月內，香港銀行不會跑贏恒指。

港銀盈利最差可倒退67%

銀行股昨日全線下跌，被看淡的恒生及東亞，分別跌1.08%及1.9%。績差的匯控（0005）連跌兩日，昨日終穿60元，報59.45元，跌1.3%。即使獲摩通唱好，中銀香港亦跌0.4%，而大新銀行（2356）則跌2.1%。

摩通假設香港住宅樓價下跌三成、零售租金下跌三成及寫字樓租金下跌四成，同時假設本地銀行的儲蓄及往來存款比率（CASA）跌20%、資金成本上升1厘及貸款減少7%至11%，結果顯示，明年本地銀行盈利或有24%至25%潛在跌幅，2021年或將下跌39%至67%。

摩通估計，恒生在壓力測試下將更加脆弱，並面對更多下行風險。由於當中恒生在按揭及地產相關貸款佔銀行整體貸款的49%（見圖），為佔比最重的本地銀行，加上其高槓桿淨息差和集中在港元計價的投資組合，料恒生面臨最大下跌風險的銀行，降評級至「跑輸大市」；其次是東亞，主要是因為其盈利基礎較小，及其在中國相關的投資組合有較高比例，會維持「減持」評級，下調目標價至17.2元。

摩通又指，中銀香港在壓力測試下仍具有充足的資本，雖然估計其今年貸款增長率會下跌但基於其東南亞地區業務的強勁增長帶動下，表現仍會勝於同業，評級「增持」，但目標價下調至30.6元。

相關字詞﹕恒指 壓力測試 銀行盈利 匯控 評級 中銀香港 東亞 恒生 樓價 摩通

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