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獲批擔保融資 八成非製造業 業界指貿戰影響行業難受惠

【明報專訊】政府昨日首次披露中小企融資「八成信貸擔保產品」主要令哪些行業受惠。金管局在提交立法會的文件顯示，該產品從2012年開始至今年8月底，成功獲批的貸款申請當中，只有兩成屬於製造業，而在眾多行業當中，以貿易行業比例最高，佔獲批總量的45.3%；而受關稅影響較嚴重的紡織及製衣業和電子業，則分別只佔3.6%與1.9%。

明報記者 陳子凌

文件指出，由2012年5月底至今年8月底，按證公司共批出16,487宗申請，總貸款額約為684億元，成功獲批八成擔保產品的申請當中，非製造業佔了80%，其中又以貿易相關企業最多，佔整體45.3%，其次是批發及零售業，佔9.8%，工程和建造業分別佔3.6%和3.4%。在餘下20%的製造業申請當中，主要為紡織及製衣業，佔整體3.6%、電子業佔1.9%、塑膠業佔1.6%，而出版及印刷業則佔1.4%。

製造業設廠內地 難作抵押品

數據反映，作為政府支援中小企的措施之一，能獲八成信貸擔保的受惠者，一直以來非以受關稅直接影響較大的製造業為主。香港中小型企業聯合會永遠名譽主席劉達邦批評，過去一直有反映相關擔保計劃難令中小型製造業受益，因不少本港製造業在內地設廠，難作為抵押品，令銀行不易批核。

九成信貸擔保產品將向立會申撥款

據按證公司早前公布的最新數據，截至今年10月18日，八成信貸擔保產品的獲批申請增加至16,816宗，涉及的總貸款金額為700.05億元。換句話說，自9月至10月中旬的個半月時間內，有329宗申請獲批，貸款金額16.05億元。

另外，由政府提出的九成信貸擔保新產品，按揭公司現正與業界研究執行細節，政府亦會向立法會申請撥款。

終身年金至今年8月底共批6855份保單

文件同時提到按證公司其他產品的最新數據，包括終身年金計劃，自去年7月推出至今年8月底，共批出6855份保單，保費總額約40億元，平均保費56.7萬元。而保單逆按於今年5月推出後，截至9月底，共接獲逾800宗查詢，原則上已批准約20宗申請。

相關字詞﹕貿易戰 製造業 按證公司 金管局 八成信貸擔保

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