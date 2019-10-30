JS環球生活「市况原因」擱置上市

投資者憂貿戰損中美業務

報道表示，公司雖然獲足額認購，但未能確保無人「抽飛」，最終有足夠認購。JS環球生活於上周五結束招股，本預定於明日掛牌。公司未有引入基石投資者，原定計劃每股招股價5.55至7.25元，發行5億股。

實際上，與公司同期招股的ESR早前也因應市况而擱置6月的上市計劃，但最終捲土重來。ESR預計將於周五（11月1日）掛牌，消息指其中間定價16.8元。

奶粉商飛鶴招股 最多籌89.3億

新股市場依然火熱，今日（周三）起招股的有3隻新股，其中規模最大屬內地奶粉製造商中國飛鶴（6186），於內地嬰幼兒配方奶粉市場份額排名第一，本次最多集資89.3億元。中國飛鶴總計發行8.93億股，定價每股7.5元至10元，每手1000股，入場費10101元。

中國飛鶴近年於內地高端及超高端嬰幼兒配方奶粉的銷量大增，因而帶動營收，去年全年公司收益按年升76%至103.9億元人民幣，期內溢利升93%至22.4億元人民幣。有消息表示，其上市預測市盈率約為16倍。

作為近期大型新股，飛鶴亦未有引入基石投資者，公司財務官劉華對此則表示，公司正在高速成長，認為此次招股定價較低，更看重股東架構，希望可以引進國際長線基金作為投資者。市傳飛鶴在國際配售方面已經足額。

兩中小型內房登場 每手3131元起

此外有兩隻中小型內房股今起招股，其中綜合開發商新力控股（2103）定價每股3.3元至4.25元，每手1000股，入場費4292.83元。

公司旗下合共有110個物業項目，主要位於江西，亦包括長三角及大灣區等地區。公司去年淨利潤按年增近1倍至5.55億人民幣。

另外，河北開發商及建築公司中國天保（1427）則規模較小，公司旗下物業均位於河北省涿州及張家口兩城市，總計有20個地產項目。公司定價每股2.39元至3.1元，每手1000股，入場費3131.24元。