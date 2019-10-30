JS環球生活「市况原因」擱置上市

【明報專訊】原定集資36億元的內地小家電生產商JS環球生活（1691）昨日確認將擱置上市計劃，公司於通告中指出，基於考慮多項因素，包括現行市况，上市計劃暫需擱置。早前已經有外電報道，部分投資者憂慮中美貿易戰將會對公司在中美兩國的業務均造成負面影響。
投資者憂貿戰損中美業務
報道表示，公司雖然獲足額認購，但未能確保無人「抽飛」，最終有足夠認購。JS環球生活於上周五結束招股，本預定於明日掛牌。公司未有引入基石投資者，原定計劃每股招股價5.55至7.25元，發行5億股。
實際上，與公司同期招股的ESR早前也因應市况而擱置6月的上市計劃，但最終捲土重來。ESR預計將於周五（11月1日）掛牌，消息指其中間定價16.8元。
奶粉商飛鶴招股 最多籌89.3億
新股市場依然火熱，今日（周三）起招股的有3隻新股，其中規模最大屬內地奶粉製造商中國飛鶴（6186），於內地嬰幼兒配方奶粉市場份額排名第一，本次最多集資89.3億元。中國飛鶴總計發行8.93億股，定價每股7.5元至10元，每手1000股，入場費10101元。
中國飛鶴近年於內地高端及超高端嬰幼兒配方奶粉的銷量大增，因而帶動營收，去年全年公司收益按年升76%至103.9億元人民幣，期內溢利升93%至22.4億元人民幣。有消息表示，其上市預測市盈率約為16倍。
作為近期大型新股，飛鶴亦未有引入基石投資者，公司財務官劉華對此則表示，公司正在高速成長，認為此次招股定價較低，更看重股東架構，希望可以引進國際長線基金作為投資者。市傳飛鶴在國際配售方面已經足額。
兩中小型內房登場 每手3131元起
此外有兩隻中小型內房股今起招股，其中綜合開發商新力控股（2103）定價每股3.3元至4.25元，每手1000股，入場費4292.83元。
公司旗下合共有110個物業項目，主要位於江西，亦包括長三角及大灣區等地區。公司去年淨利潤按年增近1倍至5.55億人民幣。
另外，河北開發商及建築公司中國天保（1427）則規模較小，公司旗下物業均位於河北省涿州及張家口兩城市，總計有20個地產項目。公司定價每股2.39元至3.1元，每手1000股，入場費3131.24元。