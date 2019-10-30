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港交所出新指引 吸美註冊企業上市

【明報專訊】港交所（0388）旗下聯交所為吸引更多美國註冊企業來港上市，昨日公布新的指引，並制訂多項替代程序，讓美國公司能符合《1993年證券法》的S規例下（即所謂S規例證券）來港掛牌。港交所同時刋發經簡化的中央結算系統資料及經修訂表格，便利以現行制度便可來港上市。

所謂S規例證券，用意在於便利美國證交會，對美國或非美國企業在美國境外發行股份，甚至讓非美國投資者參與買賣時進行規範，大前提要確保股份向非美國公民銷售，股份銷售資料不能向美國投資者展示。聯交所是次制訂替代程序、標準範本，及經簡化的股份納入中央結算表格，當中標準範本有助確保海外註冊司法權區的主要股東保障標準，至少等同香港標準。

省卻美國程序 助來港掛牌

為協助海外公司了解結算、交收流程和證券納入中央結算系統的要求，因此會刊發簡化中央結算系統相關資料、經修訂中央結算系統納入表格及常問問題，供海外公司參考。

據了解，聯交所是次推出新猷，旨在方便美國註冊公司理論上省卻經美國證交會審批程序，便可來港掛牌。

以RS字眼識別S規例證券

依聯交所的替代程序，可讓上市申請人在入紙申請及提交招股書時，便被視為已協議及陳述向非美國投資者銷售股份；經紀商在一年的分銷合規期間，只需發通知其非為代表美國投資者做交易；股份以代表較多股份數目的環球證書形式在中央結算登記；以及在領航星證券交易平台，編配特別股份編號及註明RS字眼予S規例證券，以資識別。

相關字詞﹕中央結算 聯交所 港交所

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