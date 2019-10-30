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比特幣礦機嘉楠 申納斯達克上市

【明報專訊】趁着近期的區塊鏈熱潮，多次嘗試在內地或香港上市均失敗的比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智，再度申請上市，這次則選擇了美國納斯達克。根據公司於本周一向美國證交會提交的文件顯示，嘉楠此次擬上市集資4億美元（約31.36億港元）。

公司去年5月曾申請來港上市，當時計劃集資10億美元（約78.4億港元），但申請已失效。據報，當時香港監管機構認為加密貨幣公司上市仍未成熟。

嘉楠為全球第二大的比特幣礦機生產商，其「礦機」採用ASIC（專用集成電路）晶片，現時公司亦利用該技術開發AI芯片。簡單而言，最早期的比特幣以CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）就可以「挖掘」，但隨着對計算能力及電力消耗的要求愈來愈高，經幾次更新換代，ASIC已成為較領先的一種礦機晶片。

根據文件，公司礦機的計算能力佔全球市場上比特幣礦機總計算能力的21.9%。

受累比特幣跌 上半年蝕3.3億

雖然是礦機巨頭，但嘉楠財務難言樂觀。申請文件顯示，嘉楠去年全年收益按年上升1.06倍至27億元（人民幣．下同），但淨利潤按年大跌67.4%至1.2億元。此外，公司今年上半年更加錄得虧損3.3億元，期內收入則按年跌85%至2.9億元。

公司表示，比特幣由去年上半年起持續下跌，直接影響公司出售礦機的價格及數量。

相關字詞﹕加密貨幣 礦機生產商 納斯達克 嘉楠耘智 區塊鏈 挖礦 比特幣

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