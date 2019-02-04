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抖音主要對手騰訊 股價失守320元

【明報專訊】內地科網巨頭騰訊控股（0700）一直視「抖音」母公司字節跳動為競爭對手，昨日爆出字節跳動來港上市傳聞後，騰訊沽壓明顯增加，加上昨日內地工信部將騰訊子公司納入內地電訊業務經營不良名單，騰訊股價再失守320元關鍵水平，跌1.55%至317.00元，拖低恒指38點，成為跌市元兇。

工信部昨日公布，依據《電訊條例》、《電訊業務經營許可管理辦法》等相關規定，21間企業因為無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，受到電訊管理機構行政處罰，並被納入電訊業務經營不良名單內，當中包括深圳市騰訊計算機系統有限公司。

港股方面，恒指昨日跌104點，收報26,786點，成交金額788億元；國指跌23點，收報10,547點。業績股繼續榮辱互見，萬洲國際（0288）日前公布第三季業績，獲大行唱好，刺激萬洲股價昨日裂口高開8.18%，收報8.27元，升5.75%，是升幅最大及貢獻恒指升幅最多的藍籌。預告全年轉虧為盈的中興通訊（0763）昨日升3.48%至22.3元。

美團小米回吐 吸北水逾6億

本周起被納入北水名單的美團（3690）及小米（1810）昨日略見回吐，分別挫1.81%及3.59%，分別收報92元及8.86元，兩股昨日再獲北水青睞，內地投資者淨買入美團5.4億元，小米則有1.04億元。

恒指夜期至昨晚11時半報26781點，低水6點。

相關字詞﹕抖音 萬洲 中興 美團 北水 小米 恒指 騰訊

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