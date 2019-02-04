抖音主要對手騰訊 股價失守320元

工信部昨日公布，依據《電訊條例》、《電訊業務經營許可管理辦法》等相關規定，21間企業因為無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，受到電訊管理機構行政處罰，並被納入電訊業務經營不良名單內，當中包括深圳市騰訊計算機系統有限公司。

港股方面，恒指昨日跌104點，收報26,786點，成交金額788億元；國指跌23點，收報10,547點。業績股繼續榮辱互見，萬洲國際（0288）日前公布第三季業績，獲大行唱好，刺激萬洲股價昨日裂口高開8.18%，收報8.27元，升5.75%，是升幅最大及貢獻恒指升幅最多的藍籌。預告全年轉虧為盈的中興通訊（0763）昨日升3.48%至22.3元。

美團小米回吐 吸北水逾6億

本周起被納入北水名單的美團（3690）及小米（1810）昨日略見回吐，分別挫1.81%及3.59%，分別收報92元及8.86元，兩股昨日再獲北水青睞，內地投資者淨買入美團5.4億元，小米則有1.04億元。

恒指夜期至昨晚11時半報26781點，低水6點。