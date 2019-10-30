彭博：抖音母企考慮來港上市 屬長遠計劃 估值5850億全球最大獨角獸

明報記者 李哲毅

彭博社報道指出，近期中美貿易戰及美國加強對中國企業審查等因素，相信字節跳動不會急於上市。字節跳動發言人則表示，有關公司計劃明年首季於香港上市的報道有誤。

政治壓力大 印度曾下架

字節跳動以海外版抖音TikTok進軍國際市場，但各地政治壓力為公司業務蒙上陰霾。印度有政客指摘TikTok煽動種族仇恨並傳播色情內容，TikTok在當地一度下架。日前美國兩黨參議員致函美國署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire），要求他調查TikTok及其他中國內容平台會否威脅國家安全。

聘法律團 傳包括美前眾議員

《金融時報》報道，字節跳動已透過K＆L Gates律師事務所聘請法律團隊，當中包括美國眾議院科學技術委員會前主席Gordon Bart，團隊會為公共政策提供建議。公司亦正尋找首席法律官，亦可能聘請美國前官員，以解決外界對其數據私隱，以及是否有按照中國政府的要求實施內容審查的憂慮。

根據市場調查機構CB Insights透露，字節跳動為全球「身價」最高的初創企業，其次是電召汽車平台滴滴出行及電子煙商JUUL Labs（見表）。字節跳動去年10月獲軟銀牽頭投資30億美元，當時公司估值達到750億至780億美元，如果字節跳動成功上市，除了為紅杉資本等早期投資者帶來豐厚回報外，亦可支撐在Uber和WeWork等投資失利的軟銀。

日活躍用戶3.2億 超微博Twitter

事實上，擁有超過15.9億個日活躍用戶（DAU）的facebook亦開始視抖音為競爭對手，皆因推出只有3年的抖音已擁有超過3.2億個DAU，現時抖音DAU超過微博、Twitter及Snapchat。調查機構Sensor Tower指出，抖音在今年第三季錄得近1.77億次下載，成為季度內全球下載量第二高的Apps；今年7月抖音收入按年增加2.9倍至1170萬美元，當中中國用戶貢獻近七成收入，美國用戶貢獻約兩成。

早前路透社報道指出，字節跳動上半年整體收入介乎70億至84億美元之間，今年6月已錄得盈利。