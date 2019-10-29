嘉里逾5億收購山道一籃子物業

土地註冊處資料顯示，山道83號28個物業，上月獲財團收購，每個單位作價1404.3萬至3218.84萬元，總成交價達5.14億元。

上址相關買家以NORMINSTER LIMITED作登記，公司董事包括嘉里建設執行董事王志剛及嘉里發展執行董事朱葉培。山道83號落成於1970年，樓齡49年，現時嘉里僅餘小量單位未收購。

洗衣街全幢招標 意向價3.8億

戴德梁行指，旺角洗衣街181至183號全幢，現於市場上標售，並於12月5日截標。項目於1977年入伙，樓齡42年，地盤面積約3,310方呎，可重建一幢約30,000方呎商住大廈，業主意向價約3.8億元，每方呎樓面地價約1.28萬元。

不過，工商市道仍受拖累，市場有指，金鐘力寶中心低層單位，面積約3648方呎，剛以約7500萬元易手，呎價約20,559元，呎價料為該廈近4年新低。

力寶呎價20559元 4年新低

另外，市場有傳「舖王」鄧成波早前購入觀塘偉業街205號茂興工業大廈部分樓層，有機會放棄交易，據悉，有關物業涉及4層樓面，成交價逾3億元，惟上述消息未獲有關人士確認。