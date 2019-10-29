嘉里太地信置奪黃竹坑站4期

上述黃竹坑站第四期，位於整個黃竹坑站物業發展項目的東南面。港鐵昨公布，項目由嘉里、太古地產及信置之合組公司 WCH Property Development Company Limited 成功投得，港鐵指出，上述三間公司均曾參與港鐵位於黃竹坑站及東涌站的物業發展項目，期待與上述公司合作。

涉800伙主打中大型戶

成功奪標的嘉里發展執行董事朱葉培回應本報查詢指，嘉里、太古地產及信置，在香港均具豐富豪宅發展經驗，形容今次合組財團為「鋼鐵組合」，惟項目股權分配、總投資額目前仍在協商中，暫時未有具體資料可透露。

信置黃永光：對香港充滿信心

朱透露，項目提供約800伙單位，會以中大型單位為主，主打2房、3房戶型，其中一個亮點，是不少單位都可坐擁海洋公園及南區壽臣山一帶的開揚景色，朱續指，集團早前與信置合作投得的黃竹坑站2期項目，最快將於2020年底開展預售，而上述第4期項目，預計最快2022年可推出市場，相信兩項目可產生協同效應。太古地產亦指，黃竹坑是一個具增長潛力的地區，是次合作讓集團有機會於該區作進一步投資。信置副主席黃永光指，項目坐落未來大型商場之上，毗鄰港鐵站，配套完善，極具潛力，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮，集團亦對香港未來充滿信心。

測量師料日後呎售2.8萬

上述項目可建樓面約63.83萬方呎，補地價67.5774億元，每方呎補地價10,587元，貴絕黃竹坑站上蓋發展項目，亦為港鐵項目中每方呎補地價次高紀錄。綜合業界預期，項目估值95.7億至127.7億元，每方呎樓面地價約1.5萬至2萬元。項目上周三截標，共收到6份標書。中原測量師行執行董事張競達表示，近日香港經濟氣氛一般，中美貿易戰及社會運動陰霾下，合組財團有助減低投資風險，預料項目落成後，每呎售價約28,000元。