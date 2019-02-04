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十大屋苑本月223宗 半年新高

【明報專訊】政府公布放寬按保後，刺激二手交投，十大屋苑本月暫錄223宗成交，較9月全月194宗升近15%，並創今年4月以來半年新高。其中，九龍區三大屋苑，包括荔枝角美孚新邨、藍田麗港城及將軍澳新都城的本月成交量均較上月倍升，至於港島東龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月亦暫錄20宗成交，較上月升逾三成。

太古城本月20宗

八成放寬按保後錄得

新按揭措施帶動二手成交。太古城本月暫錄20宗成交，當中八成、即16宗為《施政報告》後所錄得。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑新一宗成交位於南山閣極高層E室，實用面積689方呎，3房間隔，以1395萬元成交，實呎20,247元；原業主於2015年6月以1055萬元購入，持貨4年，帳面獲利340萬元或32%。

嘉湖山莊上周末連錄11成交

6年半最多

同時，新界上車屋苑天水圍嘉湖山莊，剛過去的周末連錄得11宗成交，屬6年半以來周末成交量新高。市場消息指，景湖居9座高層B室，實用面積630方呎，屬3房套房間隔，以638萬元成交，實呎10,127元；原業主於1996年3月以181萬元購入，持貨23年，帳面獲利457萬元或2.5倍。

此外，多個屋苑成交量大增，藍田麗港城本月暫錄25宗成交，與上月8宗相比，急升逾2倍、升幅為十大屋苑之首；其次為將軍澳新都城，本月暫錄26宗成交，亦較上月有逾1.8倍的增長。

另豪宅方面，市場消息指，跑馬地豪宅禮頓山1座高層C室，實用面積1128方呎，屬3房間隔，新近以4780萬元易手，實呎42,376元；原業主於2008年底以1838萬元購入單位，持有11年，帳面獲利2942萬元或1.6倍。

相關字詞﹕太古城 嘉湖山莊 禮頓山 東堤灣畔 十大屋苑

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