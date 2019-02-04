明翹匯周五首輪開售388伙

建期計八成半單位800萬以下

明翹匯過去5日已累收逾4000票，並於明日截止認購。佳明營業及市務總監顏景鳳表示，樓盤昨日新加推154伙應市，包括屬首度推出的第1座、1A座單位，維持最高21%直減折扣，折實價449.2萬至873.2萬元，整批折實平均呎價15,847元，若扣除樓層及座向因素，較上張價單輕微提價1.5%。

5日暫收4000票超額10倍

明翹匯上周迄今已公布3張價單共涉388伙，折實實呎1.33萬至1.72萬元，折實售價介乎432.1萬至896萬元，整批折實平均1.52萬元，折實價計總值約22億元，若選用項目的「120現金付款計劃」，近九成折實價800萬元以下，若以「建期計劃」計約八成半折實價800萬元以下。

可留意的是，明翹匯首輪開售的388伙，發價單單位佔375伙，另13伙分佈於2A座6至29樓、實用面積755方呎三房大單位，則以招標形式發售。

另恆大‧珺瓏灣開售後，掃管笏同區新盤亦乘勢再起動。嘉里（0683）旗下已屆現樓、尚餘40餘伙分層單位和洋房待售的滿名山，上載新銷售安排，推出名庭8個大單位於周五起、至12月31日，每日進行招標及截標；而是次推出之8個單位，實用面積介乎1398至1533方呎。