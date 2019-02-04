恆大‧珺瓏灣首輪首日沽清 涉167伙 周末前11新盤狂推954伙

明報記者 林可為、張允亭

恆大‧珺瓏灣是次首輪銷售325伙，折實價318萬至598.8萬元，即全部低於600萬元，符合首置人士承做九成按保門檻，開售前接獲2300張入票，超額6倍；昨日先推167伙，當中細分為S組（居屋向隅人士、限購1伙）、A組大手客時段（至少購買2伙、當中1伙須為兩房戶）、以及B組散戶時段。

不乏年輕買家 居屋客佔四成

就記者所見，昨日下午3時S組時段，在灣仔中國恒大中心售樓處門外，約有一百名準買家排隊等候入場，發展商分批安排準買家登記，其中不乏80及90後年輕人士。

發展商是次特別安排，是讓居屋向隅客的S組先揀樓，消息指S組時段售約66伙，佔樓盤全日成交量四成，顯示居屋向隅客入市比例甚高。

今賣158伙 周四次輪推225伙

本周共推550伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該公司客戶出席率八至九成，有A組大手客戶斥資1200萬元購入兩伙2房戶。

據悉，S組時段共售約66伙，買家主要來自屯門同區，其餘來自天水圍和元朗，亦有零星客戶來自港島。

連同A、B組，恆大‧珺瓏灣首天推出的167伙，於昨晚9時30分全獲認購。發展商並無公布套現金額，只表示銷情反映買家對樓盤質素具信心，而樓盤今日再推售158伙、周四則次輪發售225伙。

撇除恆大‧珺瓏灣，昨日新盤市場另外錄約20宗成交，以南豐將軍澳日出康城第6期LP6最受注目，樓盤以招標形式售出的第2座68樓A室，實用面積2739方呎、另連天台和泳池特色戶，成交價6519萬元、實呎23,801元，除為屋苑本身呎價、成交價新高外，成交價創日出康城成交價最高紀錄；成交紀錄冊顯示，買家於120日內先付10%樓價，90%餘款於物業落成後始上會。

LP6特色戶6519萬

呎價2.38萬 貴絕康城

LP6去年9月推出至今累售2339伙，佔全盤98%，套現約193億。區內原最高成交價由會德豐（0020）的MALIBU去年5月所創，一伙實用1306方呎連天台特色戶，以3487.1萬元售出 （實呎2.67萬元），即上述LP6特色戶成交價，比舊紀錄高逾3031萬元或87%。