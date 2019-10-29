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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：最怕誰做明年太歲？

【明報專訊】上星期日，我想飲一杯無冰凍奶茶，於是去了灣仔一間著名茶餐廳，當我飲完奶茶之後周街遊蕩，途經一間古廟，於是入內參觀。廟祝先生問我信唔信神佛，我話沒有研究，不過亦略懂一二，廟祝話千祈唔好唔信，在今年初時，有幾位鄉紳名流替香港求籤，結果是全部都不好，尤其是在沙田區求得下下籤，現在看來，沙田新城市廣場無數次被蹂躪，下下籤真的是很靈驗。

廟祝這樣講我亦不能反駁，其實，我入廟有一個目的，就是想知明年誰是太歲，廟祝話現在尚未知道，但如果以現時形勢，花蕊夫人做太歲就大鑊，老實說，廟祝有料到。如果花蕊夫人做太歲，代表香港失業率大增，大家可能不明白，在五代十國接近完結時，趙匡胤分別消滅十國，南唐李后主也是其中之一，當日，趙匡胤派大將曹彬率兵六萬攻打四川，蜀主孟昶未戰而降，佢寵妃花蕊夫人知道之後寫了一首詩嘲笑孟昶，詩曰：「君王城上豎降旗，妾在深宮那得知？十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。」解甲猶如代表失業，如果香港多14萬人失業，失業率就會由2.9%上升至6.5%，形勢絕對大鑊，不過以現時來看，無論花蕊夫人是否做明年太歲，香港的失業率一定上升。

社運由6月至今持續了4個多月，按失業率來看，大家唔覺得很慘，即使在第三季，社運持續3個月，但失業率仍然企穩2.9%，這個數字令很多人認為社運對經濟影響不大。這是大錯特錯，因為社運初期，不少做生意人仍然認為社運可以短期內解決，所以通過減租，無薪假期等維持工作人員數字不變；但社運持續，裁員或者結業就會出現，失業率就會大幅上升，如果情况至年底前沒有改善，飲食業就會首當其衝，隨時有10萬人失業。

社運倘持續 裁員潮陸續出現

本來飲食業就算因為社運減少了訪港旅客，情况亦不至於如此惡劣，最多只是損失了三成生意額，但港鐵經不起社運人士不斷破壞，幾經辛苦修復才可以每晚行車至10點或11點，令到飲食夜市大幅減少，剩下的營業額再唔見一半，試問有幾多酒樓食肆可以維持？正是黃台之瓜，何堪再摘，明年有多14萬人失業是絕不出奇，所以，如果希望香港可以止血，首先就要停止破壞港鐵，港鐵運作正常，就會帶動本土消費，令到失業人數減少，不至於十四萬人齊解甲咁慘。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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