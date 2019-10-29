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劉思明：車股擁上 長汽待回調吸

【明報專訊】港股昨日早段向好，但後勁略有不繼，汽車股大漲引起一波騷動，但強勢股依然是市場焦點。

恒指昨日高開102點後爭持，早市中段發力，一度升338點、高見27,005點回順，收市報26,891點，升223點或0.84%；國指升0.99%。大市成交810億元，略高於60天平均。據《明報》港股數據庫，升跌比率73比27，升逾3%佔上升股份一成半；陽燭對陰燭為59比41，大市普遍向上，買盤動力偏強，但不少股份呈陰燭收市，顯示阻力不輕。

有機會重演年初跑贏一幕

本報數據庫追蹤的30個行業，大部分行業上升，只有農業及水務、原材料、燃氣供應偏軟，跌幅0.5%或以下。整體有三成的升幅超過1%，跑贏恒指國指；汽車相關升逾3%表現最強，行業有超過九成股份上升，升勢全面。軟件服務、醫藥保健升近2%，各有約七成股份上升。

長城汽車（2333）公布第三季業績超預期，刺激股價急升逾一成，連帶其他汽車、部件及4S股受到追捧，但表現不及長汽（見表）。長汽昨天借好消息成功突破關口，大有機會重演年初大幅跑贏同業一幕，惟短線升勢過急，宜待回調或分段吸納（詳看《技術取勝》）。

強勢股調整後有回勇迹象

事實上，市場焦點始終在強勢股，強勢丘鈦（1478）、聯塑（2128）、安踏（2020）、潤啤（0291）調整後已有回勇迹象。多隻物業管理股破頂，雅生活（3319）最強，大漲逾6%；近期提到的中海油服（2883）、潤燃（1193）、ASM太平洋（0522）均創新高。物管股之外，部分醫藥股破位而上，藥明生物（2269）買盤積極（見表），可以看高一線。

藥明生物為生物藥科技平台，為客戶提供一站式服務，從發現、開發及生產生物藥全過程提供服務。內地藥企受到帶量採購政策影響，加快創新藥投入，配合法規轉變，創新生物藥審批加快，加上生物藥的融資渠道擴闊，促使藥企轉向更具成本效益、高效的綜合外包模式發展。藥明受惠市場龐大需求，支持業績持續錄得強勁增長表現。

藥明向上突破 先上望90元

股價方面，藥明7月中重上85元高位後陷入整固，近3個月在78至85元上落，昨天向上突破，一度高見89.5元回順。走勢上，該股已呈突破，上望阻力為90元及去年高位約98元，短線可以低收84元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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