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張兆聰：匯控派息難維持 友邦績佳看俏

【明報專訊】恒指昨日升223點，收報26,891點，成交金額809億元。美股向好亞洲股市跟隨，但恒指27,000點得而復失，高位仍然有阻力。貿易談判進展理想，有助提升市場風險胃納，但對經濟及企業業績的憂慮則限制了漲幅。部分行業第三季業績出現復蘇，當中長汽（2333）業績顯示國六車款利潤回升，短線應有條件反覆向上。藍籌方面，友邦（1299）業績符合預期，但股價大升3.7％，後市料轉為大漲小回。

中美快將搞定首階段協議文本，全球股市向上，恒指一度升破27,000點大關，但匯控（0005）業績遠遜預期，午後由升轉跌拖累恒指升幅收窄。觀乎美國副總統彭斯的言論較一年前溫和，貿易戰也頻傳利好消息，反映中美都希望休戰，讓兩國元首先各自處理好經濟問題，股市暫不會再受到談判消息的折騰。港股此前面對眾多不明朗因素，依然在26,000點至26,500點有極強抗跌力，短線雖受阻於27,000點，但應該有力向上突破。要留意，20周線正正處於此水平（現為27,038點），而撇除港資股的國指則已升破。若本周能突破並企穩，根據往績多能反覆向上挑戰周線圖通道頂部，現時處於29,212點，打個折扣，也應有力上試28,000點。

友邦高增長故事明年可再續

從成分股來看，騰訊（0700）3度下試320元水平均見支持，昨日開始嘗試反彈，而友邦績後反應正面，均對指數有支持。友邦第三季新業務價值升1％符合預期，當中香港受到內地訪港旅客大減影響，錄得雙位數字跌幅，但其他地區則增長14％，表現理想。正常來說，香港局勢不會永遠動盪，到明年其他地區依然有較佳增長，屆時香港又復蘇，則友邦的高增長故事便會再次有效。論走勢，友邦此前走勢有點像頭肩頂，一度輕微失守頸線，結果像其他股份一樣失而復得形成假突破，之後轉勢反覆回升。績後股價強勢，說明市場已充分消化了香港業務倒退的因素，大勢較可能變為大漲小回。

匯控靠節流有盡頭

匯控業績遠遜預期，更表明第四季或之後會有重大撥備，同時宣布放棄2020年達到有形股本回報超過11%的目標。自金融海嘯後，匯控業績就是反反覆覆，每次全球刺激或危機過後會出現一輪反彈，但未幾又無以為繼，周而復始。匯控對前景看法相當審慎，感覺不到有什麼辦法能開源，能做的只有節流，股價跌幅小於預期，與集團承諾維持派息不變、令現價股息率超過6厘有關。

如果沒有重大不利事件出現，以匯控高達14.3％的資本充足率，約70％的派息比率，絕對有條件維持每股派息水平。但要留意，集團近年不斷減磅瘦身，拋售低回報的資產，是維持每年每股0.51美元派息而資本充足率又增長的主因。但減磅總有個盡頭，過去兩年維持派息下，資本充率在14％以上已難再增長，意味維持派息已是最佳情境，若收入情况、削減成本或撥備任何一樣表現欠佳，則派息和資本充足率就是二選一的問題。即便選擇後者，但當投資者看到資本充足率下降，就會判斷派息無法永遠持續，屆時6厘以上的股息率也未必能撐得住股價。

[張兆聰 還看今朝]

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