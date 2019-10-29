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經濟
2019年10月29日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
香港前景增撥備 匯控季績遜預期 裁員規模恐擴大 倫敦失守60元
棄股本回報率目標 財務總監：情况已變
稱年內不再回購 股息維持穩定
港跌雙位數 友邦第三季新業務價值升1%
撇除公允值變化 萬洲首9月實多賺9%
北水20億掃貨 美團急升3.5% 小米錄5.16億淨買盤 夜期重上27000
MSCI：A股缺乏「質量因子」產品
百威近期新低 高盛建議買入
中興上季多賺3.7倍
中電信首3季賺183.9億跌3.4%
「超購王」亞盛首日僅升一成 開市勁升55%後高位回落29％
平安好醫生非執董賣股套12.54億
現代牙科推新品牌 隱形牙箍技術
中煤首3季溢利升35% 神華跌2.6％
復星醫藥旗下回收逾5萬支注射劑
5G配件價高量少 港商回流本地製造 香港晶體：港免關稅 知識產權保障佳
PDSTE兩年前火炭設廠 近月訂單增七成
新冠科技：九龍灣廠需添新機增產
高價高科技產品最適合回流
LVMH擬1131億購Tiffany 知情人士：價值被低估 建議料遭拒
避險情緒降溫 標普500指數創新高
特朗普倡美油企營運敘利亞油田
陳茂峰：分析員顏值與研值
張兆聰：匯控派息難維持 友邦績佳看俏
金曹：港股三消息利好 信行可追落後
技術取勝：香港寬頻13.9元不宜跌穿
亞視與債權人商延還款
劉思明：車股擁上 長汽待回調吸
周顯：共享經濟上巿多是騙蠢才
湯文亮：最怕誰做明年太歲？
恆大‧珺瓏灣首輪首日沽清 涉167伙 周末前11新盤狂推954伙
明翹匯周五首輪開售388伙
十大屋苑本月223宗 半年新高
嘉里太地信置奪黃竹坑站4期
嘉里逾5億收購山道一籃子物業
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技術取勝：香港寬頻13.9元不宜跌穿
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【明報專訊】金風9.3元料有支持（圖）
長汽6.5元料有較大阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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