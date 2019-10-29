金曹：港股三消息利好 信行可追落後

（1）對華鷹派的美國副總統彭斯10月24日發表講演，雖然是老調重彈，但卻出奇地向北京釋出善意，強調美國不尋求遏制中國發展，且希望與中國領導人建立建設性關係。推算彭斯並不想為11月中特朗普與習近平的會面製造麻煩，估計11月中美中貿易談判應有正面消息的機會較大。對港股、A股有利。

（2）俄羅斯加緊「去美元化」，俄羅斯石油公司（Rosneft）已將9月和10月的現貨招標價格定為歐元，俄羅斯天然氣工業股份公司此前已經向西歐出售了有史以來第一批以盧布計價的天然氣。另外，中俄伊朗三國將首次舉行聯合軍演，維持美元霸主地位的石油美元結算系統似將變天，加上美元減息周期比預期更早啟動，如美匯轉弱人民幣回穩，是有利港股、A股。

（3）中國國家主席習近平表示，區塊鏈（Blockchain）技術要作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動相關產業創新發展。由於中國國民已經非常習慣網上支付，如能推廣使用區塊鏈購買商品及服務，處理國際轉帳，理應可加快推動人民幣國際化而且可防範洗黑錢及國有資產流失。估計推動以區塊鏈作支撐的人民幣電子貨幣，又會有一輪熱潮，最近國內的創業板塊升勢比滬綜指強勢，明顯風險胃納上的，年尾的走勢應較強。

PE 4.6倍 目標先看5.6元

中信銀行（0998）股價長期偏低，昨日收報4.63元，PE只有4.6倍，息率5.7厘，每股資產值估計超過10元，現有55%資產折讓，大行分析員仍然估計可以每年有單位數盈利增長。隨着中信金融平台不斷升級，未來將進一步拓展出國留學、全球資產配置等出國服務生態鏈條，為有需求的客戶提供一攬子綜合金融服務。股價大落後可以留意，目標先看5.6元。

[金曹 期權制勝]