陳茂峰：分析員顏值與研值

近期大陸財經界有個熱門話題,就是討論證券分析員長相和研究分析能力是否有關係。學術期刊《Management Science》有篇論文名為〈Analysts' Beauty and Performance〉,以中國大陸證券分析員為樣本,分析他們的樣貌和投資分析建議的關係,發現貌美分析員對未來盈利估計較準確,長期回報較佳。

《史記‧仲尼弟子列傳》:「以貌取人,失之子羽。」但現代學術研究確定,顏值有價,beauty premium客觀存在。Hamermesh and Biddle在1993年的論文〈Beauty and the Labor Market〉,發現俊男美女的工資,較同等資格能力而相貌平凡的高5%,平凡的又較貌醜的高9%。如果美貌分析員研究能力是因為顏值而非研值(普通話顏、研同音),則太不公平了。〈Analysts' Beauty and Performance〉這篇論文的4個學者,兩位來自香港中文大學會計學院(楊勇及曹穎,在大陸讀本科、美國讀碩博),另兩位分別來自上海財經大學(李增泉)及上海立信會計金融學院(官峰)。研究應該是中大的學者主導,但香港沒媒體報道,實在有愧國際金融中心美譽。

外表吸引或較易獲重要資訊

研究樣本來自中國大陸102家券商共2328名分析員,在2005至2014年間做的89,056項盈利預測。學者找來63名有不同教育背景、職業和社會經驗的評審員,讓他們觀看這些分析員的證件照片,然後按照片給其外表打分:1為其貌不揚、2為低於一般水平、3為一般水平、4為高於一般水平、5為極之美麗或英俊。結果顯示,分析員的外表評分愈高,其預測公司盈利的誤差便愈低,推薦的股份表現較佳,回報較理想。研究嘗試劃分分析員的研值(即是研究能力)和顏值與研究成績的關係,但沒發現顏值和研值的關係。學者認為,外表愈吸引的分析員,愈容易直接與管理層會面、拿取公司敏感資訊,因而研究結果出眾。

在現代社會,以貌取人(lookism)是政治不正確,有些國家視為歧視。看來內地企業高管,多是「外貌協會」會員。還好濁水有清流,基金經理投票選最佳分析員,沒有相貌歧視。新加坡管理大學3位學者(Li, Lin & Lu)連同加拿大麥馬士達大學(McMaster University)學者Kevin Veenstra,研究美國1135個及大陸509個分析員在2013至2015年間最佳分析員年選的排名和顏值關係,發現排名和顏值無關;更甚者,美國美貌女分析員會受歧視,排名較預期低,但大陸沒有這現象。這或者反映美國人的「dumb blonde」潛意識作祟。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]