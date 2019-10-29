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陳茂峰博士 峰哥EQ
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陳茂峰：分析員顏值與研值

【明報專訊】「逆權運動」自3月31日第一次反修例遊行，已經糾纏了半年有餘，很多人都受事件困擾。原來我過去4個月都在談反修例的問題，幸好我自覺，不會執迷不悟，步林鄭後塵。今次轉換話題，談談別的有趣事吧﹗

近期大陸財經界有個熱門話題，就是討論證券分析員長相和研究分析能力是否有關係。學術期刊《Management Science》有篇論文名為〈Analysts' Beauty and Performance〉，以中國大陸證券分析員為樣本，分析他們的樣貌和投資分析建議的關係，發現貌美分析員對未來盈利估計較準確，長期回報較佳。

《史記‧仲尼弟子列傳》：「以貌取人，失之子羽。」但現代學術研究確定，顏值有價，beauty premium客觀存在。Hamermesh and Biddle在1993年的論文〈Beauty and the Labor Market〉，發現俊男美女的工資，較同等資格能力而相貌平凡的高5%，平凡的又較貌醜的高9%。如果美貌分析員研究能力是因為顏值而非研值（普通話顏、研同音），則太不公平了。〈Analysts' Beauty and Performance〉這篇論文的4個學者，兩位來自香港中文大學會計學院（楊勇及曹穎，在大陸讀本科、美國讀碩博），另兩位分別來自上海財經大學（李增泉）及上海立信會計金融學院（官峰）。研究應該是中大的學者主導，但香港沒媒體報道，實在有愧國際金融中心美譽。

外表吸引或較易獲重要資訊

研究樣本來自中國大陸102家券商共2328名分析員，在2005至2014年間做的89,056項盈利預測。學者找來63名有不同教育背景、職業和社會經驗的評審員，讓他們觀看這些分析員的證件照片，然後按照片給其外表打分：1為其貌不揚、2為低於一般水平、3為一般水平、4為高於一般水平、5為極之美麗或英俊。結果顯示，分析員的外表評分愈高，其預測公司盈利的誤差便愈低，推薦的股份表現較佳，回報較理想。研究嘗試劃分分析員的研值（即是研究能力）和顏值與研究成績的關係，但沒發現顏值和研值的關係。學者認為，外表愈吸引的分析員，愈容易直接與管理層會面、拿取公司敏感資訊，因而研究結果出眾。

在現代社會，以貌取人（lookism）是政治不正確，有些國家視為歧視。看來內地企業高管，多是「外貌協會」會員。還好濁水有清流，基金經理投票選最佳分析員，沒有相貌歧視。新加坡管理大學3位學者（Li, Lin & Lu）連同加拿大麥馬士達大學（McMaster University）學者Kevin Veenstra，研究美國1135個及大陸509個分析員在2013至2015年間最佳分析員年選的排名和顏值關係，發現排名和顏值無關；更甚者，美國美貌女分析員會受歧視，排名較預期低，但大陸沒有這現象。這或者反映美國人的「dumb blonde」潛意識作祟。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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