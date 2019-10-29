特朗普倡美油企營運敘利亞油田

特朗普認定敘利亞的石油為美國國家安全的優先項目之一，並承諾部署軍隊，保護由庫爾德武裝控制的敘利亞油田。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）稱，派兵保護油田，目的是避免伊斯蘭國（ISIS）武裝分子施襲。

俄質疑行徑屬國際強盜

特朗普早前撤兵敘利亞的決定，遭共和及民主兩黨強烈批評，質疑其離棄庫爾德族盟友，為土耳其對庫爾德人採取軍事行動掃除障礙。特朗普稱，由於許多原因，石油是有價值的，它推動了ISIS的發展，也對庫爾德人有幫助，而且對美國也有作用，「我們也應該可以取一些」。

南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）支持特朗普的建議，指油田由美國盟友庫爾德人控制，因此美國開採沒違任何法律，「我認為這樣做符合外交政策的常識」。俄羅斯國防部稱，美方的所作所為，就是奪取和控制敘利亞油田，完全是國際強盜行徑。俄方指出，一桶敘利亞走私石油的價格為38美元，美國在敘國的石油業務每月收入可超過3000萬美元。

（綜合報道）

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