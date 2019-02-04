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避險情緒降溫 標普500指數創新高

【明報專訊】歐盟同意將英國脫歐期限，延至明年1月底。避險需求減少，美國10年期國債孳息率升至1.856厘，為6周高位。標普500指數早段升至3041.81點創紀錄新高。期金跌穿每盎司1500美元。市場亦關注聯儲局香港時間周四凌晨公布的議息聲明。CME Group利率期貨數據顯示，交易員預計減息0.25厘的概率達94%。分析指減息幾乎是板上釘釘，市場更關心聯儲局會否暗示進一步減息。本周最重要的數據莫過於美國10月非農職位。受美國通用汽車罷工影響，預期非農業職位增長放慢。若美國經濟數據疲軟，可能令市場對聯儲局年底前再度減息的預期升溫。

利率期貨顯示 本周減息機率94％

本周合共有150家標普500指數成分股企業公布業績，當中包括蘋果、埃克森美孚（Exxon Mobil）和facebook（fb）。今年上半年，這3家公司利潤大幅下降。蘋果上半年iPhone X銷售不佳，fb則面對巨額罰款，而埃克森美孚則被表現落後的化學品業務拖累，令它們在7至9月季度的表現備受關注。

蘋果將於周三收市後公布業績，分析師預計其收入與去年同期基本持平。蘋果必須證明其股價近期創新高是合理的。市場還將密切關注蘋果對截至12月財季的展望，這將反映蘋果如何預測其新iPhone產品在聖誕購物旺季的表現。另一值得關注的因素，是蘋果對旗下Apple TV+串流媒體服務的預測。此外，製藥商輝瑞（Pfizer）和默克（Merck）也在本周公布業績。圖像晶片生產商AMD等科技公司也將在本周公布成績表。

（綜合報道）

[國際金融]

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