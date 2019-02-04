LVMH擬1131億購Tiffany 知情人士：價值被低估 建議料遭拒

美國大型藥房集團Walgreens Boots Alliance、美國電訊商AT&T及音樂串流平台Spotify盈利勝預期，加上中美貿易談判取得進展，標普500指數早段升至3041.81點創紀錄新高。標普500指數8月時因市場對經濟的憂慮而下挫，但受聯儲局減息等因素推動，加上金融及科技股近期上漲，推動標普500指數較8月低位升逾6%。

Tiffany股價遠低去年夏天

Tiffany的顧問周日仍在評估LVMH的報價，董事會將考慮下一步行動。消息指出，LVMH若要成功收購，將必須提價。總部在紐約的Tiffany上周五股價收報98.55美元，市值接近120億美元，股價遠低於去年夏季接近140美元水平。去年夏季以來，美元強勢及中美貿易戰加劇，令Tiffany面臨遊客消費減少等挑戰。

Tiffany第六大股東、倫敦對冲基金Egerton的投資總監阿米蒂奇（John Armitage）稱，LVMH是全球最好的奢侈品公司，其對寶格麗（Bulgari）的收購也很成功，作為Tiffany股東，希望品牌和公司的價值能提升至最高。Tiffany其他大股東還包括卡塔爾控股（Qatar Holding），為卡塔爾主權財富基金的分支機構。

LVMH 8年前406億購珠寶商Bulgari

過去40年，歐洲首富阿爾諾（Bernard Arnault）將LVMH從一家瀕臨破產的法國紡織公司，發展為收入最高的全球最大奢侈品集團，旗下品牌包括：Dior、Fendi、Givenchy等。倘LVMH與Tiffany合作，將鞏固其在珠寶業的地位。LVMH在2011年以52億美元（約406億港元）的價格收購了意大利珠寶商寶格麗（Bulgari）。

Tiffany在全球有超過300家店，年收入約40億美元。它的行政總裁Alessandro Bogliolo將業務擴展到中國，並計劃在幾個主要城市設旗艦店。Tiffany很大程度依賴美國市場的遊客消費，正翻新其在紐約第五大道的旗艦店。最近數季，Tiffany在美國和亞洲的銷售均出現下滑。撇除匯率波動，連續兩季可比銷售額較去年同期下降。該品牌的高層在8月曾警告，宏觀經濟放緩及香港的抗議活動，可能會抑制今年餘下時間的利潤。

若能把Tiffany收歸旗下，將使LVMH的業務規模與競爭對手歷峰集團（Richemont）抗衡，後者擁有卡地亞（Cartier）、Van Cleef等珠寶品牌。珠寶是奢侈品行業增長最快的業務之一。顧問公司貝恩（Bain & Co.）的數據顯示，2018年全球珠寶市場增長7%，規模達到180億歐元（約1566億港元）。

（綜合報道）

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