高價高科技產品最適合回流

冀吸先進技術非勞工密集廠

不過，早於2015年，港府提出再工業化，希望利用創新科技帶動本港先進製造業發展，以及協助企業升級轉型，推動經濟增長兼創造職位。去年的施政報告及今年初的財政預算案，政府便斥資40億元，在基建、資金、技術及人才方面支持再工業化發展。

要注意的是，再工業化並非以迴避關稅為目的，也非要求所有製造業回流香港。政府文件亦提到，香港受土地資源及勞動力所限，無法容納勞動力密集或需要大量土地的製造業，因此目標是吸引採用先進技術，且毋須太多勞工或用地的製造業。

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健也表示，再工業化不是在香港打造工業重鎮，屬於高科技可以高價賣出的雙高產品，或者在知識產權上需要完善法律保護的，會較適宜香港製造，另外處於初產階段、在量產前只需要小批次生產的，也可以在香港進行。他認為，像電子、電器、汽車配件、生物科技及醫療儀器配件等行業，不妨考慮回流香港。

[貿戰與香港系列 - 回流篇]