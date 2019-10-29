經濟
貿戰與香港系列 - 回流篇
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高價高科技產品最適合回流

【明報專訊】1950至1980年代香港曾經工廠處處，製造業佔香港經濟分量不小，據統計處1990年數據顯示，製造業對本港GDP仍有17.6%的貢獻度，但隨着愈來愈多港商考慮到生產成本等原因，陸續將生產線北移，製造業對本港GDP貢獻亦逐年下降，這幾年只有約1%水平。

冀吸先進技術非勞工密集廠

不過，早於2015年，港府提出再工業化，希望利用創新科技帶動本港先進製造業發展，以及協助企業升級轉型，推動經濟增長兼創造職位。去年的施政報告及今年初的財政預算案，政府便斥資40億元，在基建、資金、技術及人才方面支持再工業化發展。

要注意的是，再工業化並非以迴避關稅為目的，也非要求所有製造業回流香港。政府文件亦提到，香港受土地資源及勞動力所限，無法容納勞動力密集或需要大量土地的製造業，因此目標是吸引採用先進技術，且毋須太多勞工或用地的製造業。

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健也表示，再工業化不是在香港打造工業重鎮，屬於高科技可以高價賣出的雙高產品，或者在知識產權上需要完善法律保護的，會較適宜香港製造，另外處於初產階段、在量產前只需要小批次生產的，也可以在香港進行。他認為，像電子、電器、汽車配件、生物科技及醫療儀器配件等行業，不妨考慮回流香港。

[貿戰與香港系列 - 回流篇]

相關字詞﹕香港經濟 製造業 再工業化 貿戰與香港

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